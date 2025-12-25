"حادثة غامضة" في دولة أوروبيّة... العثور على جثث 4 أشخاص من عائلة واحدة

فتحت السلطات في تحقيقاً، بعد العثور على رجلين وامرأتين من عائلة واحدة، مقتولين في العاصمة .



وبحسب بيان الشرطة، عُثِرَ على جثة رجل يبلغ من العمر 41 عاما على الجانب السويسري من نهر الراين، بالقرب من فادوز، ولاحقا عُثِرَ على جثت رجل يبلغ من العمر 73 عاما وامرأتين تبلغان من العمر 68 و45 عاما في شقة في المدينة. (روسيا اليوم)

