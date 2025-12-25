مليون وثيقة جديدة في قضية إبستين… ومراجعة دقيقة قبل النشر

أعلنت الأميركية أنها بحوزتها أكثر من مليون وثيقة جديدة قد تكون مرتبطة بالمدان إبستين، الممول الثري الذي توفي عام 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهمة الاتجار بالجنس مع فتيات قاصرات. وأكدت الوزارة أنها تعمل على مراجعة هذه الوثائق قبل نشرها، بما يضمن حماية هوية الضحايا.



وكان الأميركي قد أقر الشهر الماضي "قانون شفافية ملفات إبستين"، الذي ينص على نشر جميع الملفات المتعلقة بالقضية بحلول 19 كلنون الأول، إلا أن وزارة العدل لم تلتزم بالموعد، موضحة أن حجم المواد الكبير والحاجة إلى تنقيحها يستغرق وقتًا إضافيًا.



وأشار نائب وزيرة العدل إلى أن المحامين يعملون على مدار الساعة لمراجعة الوثائق، وأن عملية الفرز والتنقيح قد تستغرق عدة أسابيع قبل أن تصبح الملفات متاحة للعلن.

وتأتي هذه التطورات بعد نشر وزارة العدل الأسبوع الماضي لجزء من الوثائق والصور المرتبطة بالقضية، وسط اهتمام واسع بالتسجيلات والفيديوهات الجديدة التي تكشف المزيد عن شبكة إبستين وأنشطته المشبوهة. (العربية)