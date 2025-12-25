تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
مليون وثيقة جديدة في قضية إبستين… ومراجعة دقيقة قبل النشر

Lebanon 24
25-12-2025 | 02:17
أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها بحوزتها أكثر من مليون وثيقة جديدة قد تكون مرتبطة بالمدان جيفري إبستين، الممول الثري الذي توفي عام 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهمة الاتجار بالجنس مع فتيات قاصرات. وأكدت الوزارة أنها تعمل على مراجعة هذه الوثائق قبل نشرها، بما يضمن حماية هوية الضحايا.

وكان الكونغرس الأميركي قد أقر الشهر الماضي "قانون شفافية ملفات إبستين"، الذي ينص على نشر جميع الملفات المتعلقة بالقضية بحلول 19 كلنون الأول، إلا أن وزارة العدل لم تلتزم بالموعد، موضحة أن حجم المواد الكبير والحاجة إلى تنقيحها يستغرق وقتًا إضافيًا.

وأشار نائب وزيرة العدل تود بلانش إلى أن المحامين يعملون على مدار الساعة لمراجعة الوثائق، وأن عملية الفرز والتنقيح قد تستغرق عدة أسابيع قبل أن تصبح الملفات متاحة للعلن.
 
وتأتي هذه التطورات بعد نشر وزارة العدل الأسبوع الماضي لجزء من الوثائق والصور المرتبطة بالقضية، وسط اهتمام واسع بالتسجيلات والفيديوهات الجديدة التي تكشف المزيد عن شبكة إبستين وأنشطته المشبوهة. (العربية)
وزارة العدل

تود بلانش

الكونغرس

جيفري

الكون

ستين

سابي

جيلا

