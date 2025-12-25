تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
واشنطن تشكك في مغادرة "إم 23" لأوفيرا
Lebanon 24
25-12-2025
|
03:17
كشف مسؤول
أمريكي
رفيع المستوى أن
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
غير راضية عن طبيعة انسحاب حركة "إم 23" المدعومة من رواندا من بلدة استراتيجية في شرق
الكونغو
؛ إذ أفاد السكان باستمرار الاشتباكات مؤخرًا في مكان قريب من أوفيرا.
وبحسب "أفريكا نيوز"، فإن حركة "إم23" رغم إعلان انسحابها من مدينة أوفيرا الاستراتيجية بشرق الكونغو، فإن
واشنطن
لا ترى في هذه الخطوة أدلة كافية تؤكد استعادة الحكومة للسيطرة الفعلية على البلاد.
وأشارت التقديرات الأميركية إلى أن تعهد الحركة بالانسحاب لإفساح المجال أمام محادثات السلام، لا يتجاوز كونه تحركًا محدودًا لا يرقى إلى مغادرة كاملة للمدينة.
وصرح المسؤول الأميركي لوكالة "
رويترز
" أن الحركة لا تزال متمركزة حول أوفيرا؛ ما يعني أن نفوذها العسكري لم يتلاشَ فعليًا، الأمر الذي يعكس فجوة واضحة بين الإعلان السياسي والواقع الأمني، في منطقة لطالما شكّل فيها الانسحاب الجزئي مقدمة لإعادة التموضع لا لإنهاء السيطرة.
ويرى المحللون أن المخاوف الأميركية تجد صداها في روايات السكان المحليين، الذين أفادوا ببقاء مقاتلين من "إم23" داخل المدينة، لكن بملابس الشرطة بدل الزي العسكري، في مؤشر على تغيير الشكل لا المضمون، كما سُمع إطلاق نار متقطع من التلال المطلة على أحياء أوفيرا؛ ما يعزز الانطباع بأن المدينة لم تخرج بعد من دائرة التهديد. (إرم نيوز)
