قاذفات روسية نووية حلّقت فوق بحريّ النروج وبارنتس

قالت وكالات أنباء نقلاً عن الروسيّة، إنّ القاذفات النووية "تو-95إم إس"، أجرت رحلة فوق بحريّ النروج وبارنتس، ما دفع طائرات مقاتلة تابعة لبلدان أجنبية لمرافقتها.

وبحسب وزارة الدفاع الروسيّة، فإنّ الطائرات الإستراتيجيّة نفّذت "رحلة مقرّرة" فوق المياه المحايدة لبحري بارنتس والنروج.