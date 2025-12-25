مقابل أجرٍ... هذا ما فعله إسرائيليّ قرب منزل نفتالي بينيت

اعتقل جهاز والشرطة رجلا يبلغ من العمر 40 عاماً من ريشون لتسيون، يدعى فاديم كوبريانوف، بعدما كان يلتقط صورا قرب منزل رئيس الوزراء السابق ، وطلب منه في وقت سابق شراء كاميرا سيارة لاستخدامها في تنفيذ المهمة.





كما تبين أنه تلقى مبالغ مالية مقابل تنفيذ مهام تصوير إضافية في مسقط رأسه وفي مدن أخرى، وذلك مقابل أجر. (روسيا اليوم)

