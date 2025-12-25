في نهاية 2025.. كيف خرق الملك تشارلز التقاليد الملكية؟

يستعد الملك تشارلز لإلقاء خطاب العائلة المالكة السنوي بمناسبة لعام 2025 من دير وستمنستر، مغايرًا تقليد تصوير الخطاب داخل القصور الملكية الذي اعتادت عليه ويأتي اختيار هذه الكنيسة اللندنية الشهيرة بعد أن استُخدمت مؤخرًا لتصوير برنامج "ترانيم عيد الميلاد الملكية: معًا في عيد الميلاد" للأميرة كيت، ما يمنح الخطاب أجواءً خاصة ومميزة.



ومن المتوقع أن يركز خطاب هذا العام على تكريم قدامى المحاربين والجيش ، تزامنًا مع الذكرى الثمانين ليوم النصر في ويوم النصر على ، ما يضفي على الخطاب طابعًا عسكريًا.



ويأتي هذا التغيير في موقع التصوير ضمن توجه محتمل لجعل الخطاب أكثر مرونة، بعد أن اختار تشارلز في العام الماضي فيتزروفيا بلندن، مع المحافظة على الرموز التقليدية، مثل شجرة عيد الميلاد الحقيقية في الخلفية.



وفي سياق ذي صلة، لاقى خطاب الملك تشارلز لعام 2024 صدى عاطفيًا لدى الجمهور، حيث تحدث عن تجربته الشخصية مع مرض السرطان وشكر الكوادر الطبية على دعمهم له ولأفراد العائلة، مؤكدًا على أهمية القوة والرعاية والامتنان خلال أوقات الأزمات. (سيدتي)

