تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في نهاية 2025.. كيف خرق الملك تشارلز التقاليد الملكية؟

Lebanon 24
25-12-2025 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1459713-639022572171354339.jpg
Doc-P-1459713-639022572171354339.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يستعد الملك تشارلز لإلقاء خطاب العائلة المالكة السنوي بمناسبة عيد الميلاد لعام 2025 من دير وستمنستر، مغايرًا تقليد تصوير الخطاب داخل القصور الملكية الذي اعتادت عليه الملكة إليزابيث الثانية. ويأتي اختيار هذه الكنيسة اللندنية الشهيرة بعد أن استُخدمت مؤخرًا لتصوير برنامج "ترانيم عيد الميلاد الملكية: معًا في عيد الميلاد" للأميرة كيت، ما يمنح الخطاب أجواءً خاصة ومميزة.

ومن المتوقع أن يركز خطاب هذا العام على تكريم قدامى المحاربين والجيش البريطاني، تزامنًا مع الذكرى الثمانين ليوم النصر في أوروبا ويوم النصر على اليابان، ما يضفي على الخطاب طابعًا عسكريًا.

ويأتي هذا التغيير في موقع التصوير ضمن توجه محتمل لجعل الخطاب أكثر مرونة، بعد أن اختار تشارلز في العام الماضي كنيسة فيتزروفيا بلندن، مع المحافظة على الرموز التقليدية، مثل شجرة عيد الميلاد الحقيقية في الخلفية.

وفي سياق ذي صلة، لاقى خطاب الملك تشارلز لعام 2024 صدى عاطفيًا لدى الجمهور، حيث تحدث عن تجربته الشخصية مع مرض السرطان وشكر الكوادر الطبية على دعمهم له ولأفراد العائلة، مؤكدًا على أهمية القوة والرعاية والامتنان خلال أوقات الأزمات. (سيدتي)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الملك تشارلز يحتفل بعيد ميلاده الـ77
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 15:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا ستسحب آخر الألقاب العسكرية من شقيق الملك تشارلز الثالث
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 15:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الملك تشارلز يسحب الألقاب المتبقية من الأمير أندرو ويطالبه بمغادرة قصره
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 15:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الملك تشارلز يتعرض لموقف محرج.. ما علاقة شقيقه؟
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 15:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الملكة إليزابيث الثانية.

الملكة إليزابيث الثانية

عيد الميلاد

البريطاني

إليزابيث

اليابان

✨ الخلف

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:48 | 2025-12-25
Lebanon24
07:47 | 2025-12-25
Lebanon24
07:00 | 2025-12-25
Lebanon24
06:52 | 2025-12-25
Lebanon24
06:37 | 2025-12-25
Lebanon24
06:30 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24