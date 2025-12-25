5 قتلى في تحطّم "هليكوبتر" في تنزانيا

قالت هيئة الطيران المدني في تنزانيا، إنّ "طائرة هليكوبتر كانت في مهمة إنقاذ طبية، تحطمت على جبل كليمنجارو".

وأشارت إلى مقتل خمسة أشخاص. (ارم نيوز)