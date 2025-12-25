سقوط قتلى في اشتباك مسلح على الحدود الطاجيكية الأفغانية

أفادت للأمن القومي في طاجيكستان، الخميس، بوقوع اشتباك مسلح على الحدود الطاجيكية الأفغانية تسبب في سقوط قتلى.



وأوضحت الطاجيكية في بيان لها أن الاشتباك وقع أمس الأربعاء بين "إرهابيين" تسللوا إلى طاجيكستان من وقوات حرس الحدود الطاجيكي.



وحسب البيان الذي نشرته وكالة "خاور" للأنباء الطاجيكية الوطنية، فقد أسفرت عملية نفذها حرس الحدود الطاجيكي عن مقتل 3 عناصر من "التنظيم الإرهابي"، كانوا قد عبروا ليلة الثلاثاء و الأربعاء الحدود بشكل غير قانوني في ناحية بولاية خاتلون في طاجيكستان والمتاخمة لحدود أفغانستان، حيث أبدوا مقاومة مسلحة وتم تحييدهم، على حد تعبير البيان.

وأضاف البيان أن الاشتباك أسفر أيضًا عن مقتل 2 من عناصر حرس الحدود الطاجيكيين.



وحسب البيان، فقد تم العثور على 3 بنادق آلية هجومية من طراز "إم-16"، وبندقية كلاشينكوف، و3 مسدسات أجنبية الصنع مزودة بكواتم صوت، و10 قنابل يدوية، ومنظار رؤية ليلية، ومتفجرات وذخائر أخرى في موقع الحادث. (إرم نيوز)