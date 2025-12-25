تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

سقوط قتلى في اشتباك مسلح على الحدود الطاجيكية الأفغانية

Lebanon 24
25-12-2025 | 04:17
A-
A+
Doc-P-1459722-639022583916868748.png
Doc-P-1459722-639022583916868748.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت اللجنة الحكومية للأمن القومي في طاجيكستان، الخميس، بوقوع اشتباك مسلح على الحدود الطاجيكية الأفغانية تسبب في سقوط قتلى.

وأوضحت لجنة الأمن القومي الطاجيكية في بيان لها أن الاشتباك وقع أمس الأربعاء بين "إرهابيين" تسللوا إلى طاجيكستان من أفغانستان وقوات حرس الحدود الطاجيكي.

وحسب البيان الذي نشرته وكالة "خاور" للأنباء الطاجيكية الوطنية، فقد أسفرت عملية نفذها حرس الحدود الطاجيكي عن مقتل 3 عناصر من "التنظيم الإرهابي"، كانوا قد عبروا ليلة الثلاثاء و الأربعاء الحدود بشكل غير قانوني في ناحية شمس الدين شاهين بولاية خاتلون في جنوب غرب طاجيكستان والمتاخمة لحدود أفغانستان، حيث أبدوا مقاومة مسلحة وتم تحييدهم، على حد تعبير البيان. 
 
وأضاف البيان أن الاشتباك أسفر أيضًا عن مقتل 2 من عناصر حرس الحدود الطاجيكيين.

وحسب البيان، فقد تم العثور على 3 بنادق آلية هجومية من طراز "إم-16"، وبندقية كلاشينكوف، و3 مسدسات أجنبية الصنع مزودة بكواتم صوت، و10 قنابل يدوية، ومنظار رؤية ليلية، ومتفجرات وذخائر أخرى في موقع الحادث.  (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السلطات الأفغانية: 4 قتلى في تبادل لإطلاق النار على الحدود الأفغانية الباكستانية
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 15:03:59 Lebanon 24 Lebanon 24
قتلى بتبادل لإطلاق النار على الحدود الأفغانية ـ الباكستانية
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 15:03:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: مقتل 3 عناصر من الشرطة ومدني في اشتباك مسلح في محافظة كرمان
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 15:03:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن الجيش الباكستاني: مقتل 6 جنود و7 مسلحين في اشتباك بمنطقة كورام قرب الحدود مع أفغانستان
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 15:03:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة الأمن القومي

اللجنة الحكومية

الأمن القومي

لجنة الأمن

شمس الدين

أفغانستان

جنوب غرب

شاهين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:48 | 2025-12-25
Lebanon24
07:47 | 2025-12-25
Lebanon24
07:00 | 2025-12-25
Lebanon24
06:52 | 2025-12-25
Lebanon24
06:37 | 2025-12-25
Lebanon24
06:30 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24