بكين تتهم واشنطن بعرقلة تحسن علاقاتها مع الهند

أعربت عن معارضتها الشديدة لتقرير " " الأخير، متهمةً بـ"التشويه المتعمد" لسياساتها الدفاعية الوطنية في تقرير حول تطرق إلى ذكر تطور علاقات مع .



وقال المتحدث باسم لين في إفادة صحفية دورية اليوم الخميس، إن الصين تنظر إلى علاقاتها مع الهند من منظور استراتيجي وطويل الأمد. وفق وكالة " ". (إرم نيوز)

Advertisement