ضربات أميركية متواصلة ضد القاعدة في اليمن

لقي قيادي بارز في تنظيم باليمن مصرعه إثر غارة جوية أميركية استهدفت بلدة نائية في محافظة مأرب، شمال شرقي البلاد.



وأفادت مصادر محلية وإعلامية أن طائرة بدون طيار أميركية قصفت القيادي المعروف باسم كمال الصنعاني، أثناء تواجده في بلدة الخسيف في مديرية وادي عبيدة بمحافظة مأرب.



ويعتبر القيادي الصنعاني، بحسب المصادر، أحد العناصر البارزة داخل تنظيم "القاعدة في العرب". وأضافت المصادر أن الصنعاني كان خبيرا في قيادة وصيانة الطيران المسيّر والمتفجرات، ما جعله مسؤولًا عن تعزيز قدرات التنظيم العملياتية في المنطقة.



وأشارت المصادر إلى مقتل عنصر آخر كان برفقة الصنعاني، ولم تعرف هويته بعد.



وتأتي هذه الضربة في إطار سلسلة هجمات جوية نُفِّذت خلال الفترة الماضية بواسطة طائرات أميركية ضد عناصر مرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظات مأرب وشبوة وأبين. (الحدث)

Advertisement