عربي-دولي

البابا يندد بالأوضاع الإنسانية في غزة خلال قداس عيد الميلاد

Lebanon 24
25-12-2025 | 05:40
استنكر بابا الفاتيكان ليو الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون ⁠في قطاع غزة خلال عظته في عيد الميلاد، اليوم الخميس، في نداء مباشر على ‍نحو غير
معتاد خلال قداس ‍يقام عادة ‍في ⁠أجواء ‌مهيبة وروحانية ⁠بمناسبة ‍احتفال المسيحيين حول العالم بميلاد المسيح.

دان البابا لاوون الرابع عشر "الركام والجروح المفتوحة" التي تخلفها الحروب، مشيرا على وجه الخصوص إلى الوضع الإنساني في غزة.

وتحدّث البابا أثناء قدّاس في كاتدرائية القديس بطرس عن "هشاشة السكان العزّل الذين اختبروا العديد من الحروب، المتواصلة أو تلك التي انتهت، مخلّفة الركام والجروح المفتوحة".

وقال ⁠ليو، أول بابا من ‌الولايات المتحدة، "كيف لنا... ألا نفكر في الخيام في ‍غزة، التي ظلت لأسابيع مكشوفة أمام المطر والرياح والبرد؟". (الحدث)
الكورة.. الصلوات والقداديس تزيّن عيد الميلاد المجيد
في أوّل قداس له بمناسبة عيد الميلاد... البابا لاوون الرابع عشر دعا إلى إحلال السلام في العالم
البطريرك الراعي في عظة قداس عيد الميلاد: نؤمن أنّ الظلمة ليست قدراً والميلاد هو يوم سلام ومحبة ويوم للمصالحة وهو بداية جديدة للقول كفى حروباً وخوفاً من المستقبل
المطران عبد الله في قداس الميلاد: علينا ان نفهم ان عيدنا هو يسوع المسيح المخلص
الولايات المتحدة

عيد الميلاد

المسيحيين

قطاع غزة

الخيام

فلسطين

روحاني

