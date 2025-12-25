تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
البابا يندد بالأوضاع الإنسانية في غزة خلال قداس عيد الميلاد
Lebanon 24
25-12-2025
|
05:40
استنكر بابا الفاتيكان ليو الأوضاع التي يعيشها
الفلسطينيون
في
قطاع غزة
خلال عظته في
عيد الميلاد
، اليوم الخميس، في نداء مباشر على نحو غير
معتاد خلال قداس يقام عادة في أجواء مهيبة وروحانية بمناسبة احتفال
المسيحيين
حول العالم بميلاد المسيح.
دان البابا لاوون الرابع عشر "الركام والجروح المفتوحة" التي تخلفها الحروب، مشيرا على وجه الخصوص إلى الوضع الإنساني في غزة.
وتحدّث البابا أثناء قدّاس في كاتدرائية القديس
بطرس
عن "هشاشة السكان العزّل الذين اختبروا العديد من الحروب، المتواصلة أو تلك التي انتهت، مخلّفة الركام والجروح المفتوحة".
وقال ليو، أول بابا من
الولايات المتحدة
، "كيف لنا... ألا نفكر في
الخيام
في غزة، التي ظلت لأسابيع مكشوفة أمام المطر والرياح والبرد؟". (الحدث)
