البابا يندد بالأوضاع الإنسانية في غزة خلال قداس عيد الميلاد

استنكر بابا الفاتيكان ليو الأوضاع التي يعيشها ⁠في خلال عظته في ، اليوم الخميس، في نداء مباشر على ‍نحو غير

معتاد خلال قداس ‍يقام عادة ‍في ⁠أجواء ‌مهيبة وروحانية ⁠بمناسبة ‍احتفال حول العالم بميلاد المسيح.



دان البابا لاوون الرابع عشر "الركام والجروح المفتوحة" التي تخلفها الحروب، مشيرا على وجه الخصوص إلى الوضع الإنساني في غزة.



وتحدّث البابا أثناء قدّاس في كاتدرائية القديس عن "هشاشة السكان العزّل الذين اختبروا العديد من الحروب، المتواصلة أو تلك التي انتهت، مخلّفة الركام والجروح المفتوحة".



وقال ⁠ليو، أول بابا من ‌ ، "كيف لنا... ألا نفكر في في ‍غزة، التي ظلت لأسابيع مكشوفة أمام المطر والرياح والبرد؟". (الحدث)

