Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تخرج أبداً من غزة

Lebanon 24
25-12-2025 | 06:11
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن القوات الإسرائيلية لن تخرج "أبدا" من قطاع غزة، مكررا تصريحات سابقة له في ذات الشأن.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل ستقيم منطقة أمنية "مهمة" داخل قطاع غزة لحماية البلدات الإسرائيلية، و"نواة استيطانية" في الجزء الشمالي من القطاع.

وتحديدا، قال كاتس "إسرائيل لن تخرج أبداً من غزة. من داخل أراضي غزة ستكون هناك منطقة أمنية، منطقة أمنية مهمة. حتى بعد أن ننتقل إلى مرحلة تفكيك حماس وبنيتها، ستبقى منطقة ذات أهمية تُقام داخل غزة، في مواقع مسيطرة، من أجل حماية الاستيطان".

وأضاف "وفي الجزء الشمالي، ووفقاً لرؤيتي، سيكون من الممكن في المستقبل، وبشكل منظّم، إقامة نوى استيطان. هذا ما قلته، وهذا ما أقوله الآن، وهذا ما أواصل قوله".

وتابع قائلا "غداً هناك من سيحاول تفسير أقوالي على أنها إعلان فوري عن إقامة استيطان في كل غزة. لقد أوضحت أقوالي، ومن الجدير نقل ذلك، لأن هناك هنا تحركات سياسية وأموراً أخرى. لذلك أوضحت النقطة بدقة، وكررت في التوضيح أن نوى الاستيطان أمر بالغ الأهمية، وهو أمر يمكن القيام به في الوقت المناسب مستقبلاً".

 وتعتبر هذه التصريحات تكرارا لتصريحات سابقة أطلقها كاتس وقال فيها أيضا إن إسرائيل لن تنسحب أبدا من كل قطاع غزة.

وأضاف كاتس، قبل يومين أثناء مراسم بناء 1200 وحدة سكنية في بيت إيل: "لن ننسحب أبدا من كل قطاع غزة وسنقيم بؤر استيطانية شمالي القطاع".

وتابع: "سنُقيم بؤرا استيطانية في شمال قطاع غزة في الوقت المناسب وبالتوقيت الملائم. هناك من يتظاهرون – لكننا نحن من يحكم".

وأكد: "هذه حكومة استيطان، وإذا أمكن فرض السيادة على الضفة الغربية سنفرضها، ونحن الآن في مرحلة السيادة العملية، وحاليا، وبفضل المواقف والقوة التي أظهرتها إسرائيل بعد الكارثة المروعة في 7 أكتوبر توجد فرص لم تكن متاحة منذ زمن بعيد". (سكاي نيوز)
