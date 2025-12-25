تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بعملية منسّقة مع التحالف الدولي... تحييد قيادي بارز في "داعش"
Lebanon 24
25-12-2025
|
06:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الداخلية
السورية
، اليوم الخميس، تحييد
محمد شحادة
الملقّب بـ"
أبو عمر
شدّاد"، أحد أبرز قيادات تنظيم داعش والذي كان يشغل منصب ما يُعرف بـ"والي حوران"، وذلك خلال عملية أمنية محكمة نُفِّذت في محافظة ريف
دمشق
.
وأوضحت الوزارة في بيان أنّ العملية جرت عبر الوحدات المختصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وبالتنسيق مع
قوات التحالف الدولي
، استنادًا إلى معلومات استخباراتية مؤكدة ورصد ميداني دقيق، مشيرة إلى أنّها تأتي استكمالًا لعملية نوعية سابقة نُفِّذت في مدينة معضمية
الشام
.
وأكدت الوزارة أنّ تحييد شدّاد أسهم في إزالة تهديد مباشر كان يستهدف أمن المنطقة وسلامة السكان، مشددة على استمرار الجهود لملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية وتنفيذ ضربات استباقية تحول دون أي تهديد محتمل للأمن والاستقرار.
كما شددت على أنّ أجهزتها الأمنية ستبقى في أعلى درجات الجهوزية، ولن تتهاون في ملاحقة كل من يسعى للمساس بأمن
سوريا
وسيادتها.
وكانت مصادر أمنية
سورية
قد أفادت فجر اليوم بتنفيذ عملية أمنية نوعية في ريف دمشق، أسفرت عن توقيف ما يُعرف بـ"والي دمشق" في تنظيم داعش، وذلك في إطار تنسيق أمني مع
التحالف الدولي
.
Advertisement
