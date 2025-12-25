بعملية منسّقة مع التحالف الدولي... تحييد قيادي بارز في "داعش"

أعلنت ، اليوم الخميس، تحييد الملقّب بـ" شدّاد"، أحد أبرز قيادات تنظيم داعش والذي كان يشغل منصب ما يُعرف بـ"والي حوران"، وذلك خلال عملية أمنية محكمة نُفِّذت في محافظة ريف .



وأوضحت الوزارة في بيان أنّ العملية جرت عبر الوحدات المختصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وبالتنسيق مع ، استنادًا إلى معلومات استخباراتية مؤكدة ورصد ميداني دقيق، مشيرة إلى أنّها تأتي استكمالًا لعملية نوعية سابقة نُفِّذت في مدينة معضمية .



وأكدت الوزارة أنّ تحييد شدّاد أسهم في إزالة تهديد مباشر كان يستهدف أمن المنطقة وسلامة السكان، مشددة على استمرار الجهود لملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية وتنفيذ ضربات استباقية تحول دون أي تهديد محتمل للأمن والاستقرار.



كما شددت على أنّ أجهزتها الأمنية ستبقى في أعلى درجات الجهوزية، ولن تتهاون في ملاحقة كل من يسعى للمساس بأمن وسيادتها.



وكانت مصادر أمنية قد أفادت فجر اليوم بتنفيذ عملية أمنية نوعية في ريف دمشق، أسفرت عن توقيف ما يُعرف بـ"والي دمشق" في تنظيم داعش، وذلك في إطار تنسيق أمني مع .

