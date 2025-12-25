تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعملية منسّقة مع التحالف الدولي... تحييد قيادي بارز في "داعش"

Lebanon 24
25-12-2025 | 06:13
A-
A+
Doc-P-1459766-639022652295063160.webp
Doc-P-1459766-639022652295063160.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، تحييد محمد شحادة الملقّب بـ"أبو عمر شدّاد"، أحد أبرز قيادات تنظيم داعش والذي كان يشغل منصب ما يُعرف بـ"والي حوران"، وذلك خلال عملية أمنية محكمة نُفِّذت في محافظة ريف دمشق.

وأوضحت الوزارة في بيان أنّ العملية جرت عبر الوحدات المختصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، استنادًا إلى معلومات استخباراتية مؤكدة ورصد ميداني دقيق، مشيرة إلى أنّها تأتي استكمالًا لعملية نوعية سابقة نُفِّذت في مدينة معضمية الشام.

وأكدت الوزارة أنّ تحييد شدّاد أسهم في إزالة تهديد مباشر كان يستهدف أمن المنطقة وسلامة السكان، مشددة على استمرار الجهود لملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية وتنفيذ ضربات استباقية تحول دون أي تهديد محتمل للأمن والاستقرار.

كما شددت على أنّ أجهزتها الأمنية ستبقى في أعلى درجات الجهوزية، ولن تتهاون في ملاحقة كل من يسعى للمساس بأمن سوريا وسيادتها.

وكانت مصادر أمنية سورية قد أفادت فجر اليوم بتنفيذ عملية أمنية نوعية في ريف دمشق، أسفرت عن توقيف ما يُعرف بـ"والي دمشق" في تنظيم داعش، وذلك في إطار تنسيق أمني مع التحالف الدولي.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحييد "والي حوران" في داعش بعملية في ريف دمشق بالتنسيق مع التحالف الدولي (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:54:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: تحييد والي حوران في تنظيم الدولة بعملية أمنية مشتركة مع جهاز الاستخبارات وبالتنسيق مع التحالف الدولي في ريف دمشق
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:54:04 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا توقع إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي ضد "داعش"
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:54:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني: القبض على قيادي بداعش بعملية أمنية بريف دمشق بالتعاون مع التحالف (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 21:54:04 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات التحالف الدولي

التحالف الدولي

وزارة الداخلية

قوات التحالف

تحالف الدول

محمد شحادة

السورية

أبو عمر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:23 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:58 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:45 | 2025-12-25
Lebanon24
14:00 | 2025-12-25
Lebanon24
13:44 | 2025-12-25
Lebanon24
13:22 | 2025-12-25
Lebanon24
13:20 | 2025-12-25
Lebanon24
13:19 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24