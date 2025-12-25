تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

روسيا توسّع عملياتها في دونيتسك... بلدة جديدة تحت السيطرة

Lebanon 24
25-12-2025 | 06:52
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي الصادر الخميس، أن قواتها سيطرت على بلدة جديدة في مقاطعة دونيتسك، بالتوازي مع استمرار عمليات التمشيط والتطهير في مدينة ميرنوغراد، إضافة إلى تنفيذ ضربات استهدفت مطارات وموانئ ومواقع طاقة أوكرانية.

وأفاد البيان بأن وحدات من مجموعة قوات الجنوب الروسية تمكنت، بعد ما وصفته بـ"إجراءات حاسمة"، من إحكام السيطرة على بلدة سفياتو بوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
 
وأشار إلى أن قوات مجموعة "الوسط" واصلت عملياتها ضد القوات الأوكرانية المحاصرة في مدينة ديميتروف (ميرنوغراد)، وأحبطت محاولة لأحد الألوية الأوكرانية التقدم جنوب شرق بلدة غريشينو لاستعادة مواقع فقدها سابقًا.

وبحسب التقرير، بلغت خسائر الجيش الأوكراني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نحو 1445 عسكريًا. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت مرافق للبنية التحتية للمطارات والموانئ، ومواقع لإنتاج الطائرات المسيّرة والطاقة التي يستخدمها الجيش الأوكراني، فضلًا عن نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية ومقاتلين أجانب في 142 منطقة.

كما أعلنت الدفاعات الجوية الروسية إسقاط 6 قنابل جوية موجهة، وقذيفة من نظام "هيمارس"، إضافة إلى 472 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الفترة نفسها.
