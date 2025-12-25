روسيا توسّع عملياتها في دونيتسك... بلدة جديدة تحت السيطرة

أعلنت ، في تقريرها اليومي الصادر الخميس، أن قواتها سيطرت على بلدة جديدة في مقاطعة دونيتسك، بالتوازي مع استمرار عمليات التمشيط والتطهير في مدينة ميرنوغراد، إضافة إلى تنفيذ ضربات استهدفت مطارات وموانئ ومواقع طاقة أوكرانية.



وأفاد البيان بأن وحدات من مجموعة قوات الجنوب الروسية تمكنت، بعد ما وصفته بـ"إجراءات حاسمة"، من إحكام السيطرة على بلدة سفياتو بوكروفسكوي في دونيتسك الشعبية.

وأشار إلى أن قوات مجموعة "الوسط" واصلت عملياتها ضد القوات المحاصرة في مدينة ديميتروف (ميرنوغراد)، وأحبطت محاولة لأحد الألوية الأوكرانية التقدم بلدة غريشينو لاستعادة مواقع فقدها سابقًا.وبحسب التقرير، بلغت خسائر الجيش الأوكراني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نحو 1445 عسكريًا. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت مرافق للبنية التحتية للمطارات والموانئ، ومواقع لإنتاج الطائرات المسيّرة والطاقة التي يستخدمها الجيش الأوكراني، فضلًا عن نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية ومقاتلين أجانب في 142 منطقة.كما أعلنت الدفاعات إسقاط 6 قنابل جوية موجهة، وقذيفة من نظام "هيمارس"، إضافة إلى 472 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الفترة نفسها.