تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
13
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-7
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
روسيا توسّع عملياتها في دونيتسك... بلدة جديدة تحت السيطرة
Lebanon 24
25-12-2025
|
06:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
، في تقريرها اليومي الصادر الخميس، أن قواتها سيطرت على بلدة جديدة في مقاطعة دونيتسك، بالتوازي مع استمرار عمليات التمشيط والتطهير في مدينة ميرنوغراد، إضافة إلى تنفيذ ضربات استهدفت مطارات وموانئ ومواقع طاقة أوكرانية.
وأفاد البيان بأن وحدات من مجموعة قوات الجنوب الروسية تمكنت، بعد ما وصفته بـ"إجراءات حاسمة"، من إحكام السيطرة على بلدة سفياتو بوكروفسكوي في
جمهورية
دونيتسك الشعبية.
وأشار إلى أن قوات مجموعة "الوسط" واصلت عملياتها ضد القوات
الأوكرانية
المحاصرة في مدينة ديميتروف (ميرنوغراد)، وأحبطت محاولة لأحد الألوية الأوكرانية التقدم
جنوب شرق
بلدة غريشينو لاستعادة مواقع فقدها سابقًا.
وبحسب التقرير، بلغت خسائر الجيش الأوكراني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نحو 1445 عسكريًا. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت مرافق للبنية التحتية للمطارات والموانئ، ومواقع لإنتاج الطائرات المسيّرة والطاقة التي يستخدمها الجيش الأوكراني، فضلًا عن نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية ومقاتلين أجانب في 142 منطقة.
كما أعلنت الدفاعات
الجوية الروسية
إسقاط 6 قنابل جوية موجهة، وقذيفة من نظام "هيمارس"، إضافة إلى 472 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الفترة نفسها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة "بيزيمينيه" في دونيتسك الأوكرانية
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة "بيزيمينيه" في دونيتسك الأوكرانية
25/12/2025 21:54:19
25/12/2025 21:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة فاسيوكوفكا في دونيتسك
Lebanon 24
الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة فاسيوكوفكا في دونيتسك
25/12/2025 21:54:19
25/12/2025 21:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدتين في دونيتسك وزابوريجيا
Lebanon 24
الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدتين في دونيتسك وزابوريجيا
25/12/2025 21:54:19
25/12/2025 21:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة... وأوكرانيا تتكبّد خسائر كبيرة
Lebanon 24
روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة... وأوكرانيا تتكبّد خسائر كبيرة
25/12/2025 21:54:19
25/12/2025 21:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية
الجوية الروسية
وزارة الدفاع
تحت السيطرة
الأوكرانية
جنوب شرق
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
خلال صلاته.. إسرائيلي يدهس فلسطينيا (فيديو)
Lebanon 24
خلال صلاته.. إسرائيلي يدهس فلسطينيا (فيديو)
14:45 | 2025-12-25
25/12/2025 02:45:36
Lebanon 24
Lebanon 24
7 قضايا حسّاسة في 2026.. العالم يدخل عامًا مفصليًا
Lebanon 24
7 قضايا حسّاسة في 2026.. العالم يدخل عامًا مفصليًا
14:00 | 2025-12-25
25/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختفاء 180 فئة.. روسيا تخفي بيانات الاستيراد الخاصة بالسلع الخاضعة للعقوبات
Lebanon 24
اختفاء 180 فئة.. روسيا تخفي بيانات الاستيراد الخاصة بالسلع الخاضعة للعقوبات
13:44 | 2025-12-25
25/12/2025 01:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط نقص في الموظفين المؤهلين.. تحطّم طائرة على جبل كليمنجارو وسقوط قتلى
Lebanon 24
وسط نقص في الموظفين المؤهلين.. تحطّم طائرة على جبل كليمنجارو وسقوط قتلى
13:22 | 2025-12-25
25/12/2025 01:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تبدأ العام المقبل بإصدار العملة الجديدة
Lebanon 24
سوريا تبدأ العام المقبل بإصدار العملة الجديدة
13:20 | 2025-12-25
25/12/2025 01:20:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شوارع لبنان في الميلاد: لوحة مزدحمة بالحركة والضجيج وانتظار "آخر لحظة"
Lebanon 24
شوارع لبنان في الميلاد: لوحة مزدحمة بالحركة والضجيج وانتظار "آخر لحظة"
09:30 | 2025-12-25
25/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم... إستهداف "باص" ركاب في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
صباح اليوم... إستهداف "باص" ركاب في البقاع (فيديو)
01:23 | 2025-12-25
25/12/2025 01:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ من البحر الأسود في طريقه إلى لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج بدءاً من الغدّ
Lebanon 24
منخفض جويّ من البحر الأسود في طريقه إلى لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج بدءاً من الغدّ
04:50 | 2025-12-25
25/12/2025 04:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: رجل العام في لبنان اختاره الذكاء الاصطناعي.. فمن يكون ومن ينافسه؟
Lebanon 24
بالفيديو: رجل العام في لبنان اختاره الذكاء الاصطناعي.. فمن يكون ومن ينافسه؟
12:47 | 2025-12-25
25/12/2025 12:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
شهيدان في "غارة حوش السيد علي"... هذه هويّة أحدهما
Lebanon 24
شهيدان في "غارة حوش السيد علي"... هذه هويّة أحدهما
01:58 | 2025-12-25
25/12/2025 01:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:45 | 2025-12-25
خلال صلاته.. إسرائيلي يدهس فلسطينيا (فيديو)
14:00 | 2025-12-25
7 قضايا حسّاسة في 2026.. العالم يدخل عامًا مفصليًا
13:44 | 2025-12-25
اختفاء 180 فئة.. روسيا تخفي بيانات الاستيراد الخاصة بالسلع الخاضعة للعقوبات
13:22 | 2025-12-25
وسط نقص في الموظفين المؤهلين.. تحطّم طائرة على جبل كليمنجارو وسقوط قتلى
13:20 | 2025-12-25
سوريا تبدأ العام المقبل بإصدار العملة الجديدة
13:19 | 2025-12-25
الرئيس البرازيلي السابق المسجون يغادر السجن للعلاج.. ورسالة دعم لنجله
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
25/12/2025 21:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
25/12/2025 21:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
25/12/2025 21:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24