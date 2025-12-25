تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ضغط أميركي لتوقيع اتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" خلال أيام

Lebanon 24
25-12-2025 | 07:47
صرح مستشار الرئيس السوري، أحمد الشرع، الخميس، بأن الخيارات ضاقت مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وطالب مستشار الرئيس السوري، "قسد" بتحمل مسؤولية "عدم إيفائها بما وقعت عليه".

ويرجح أن توقع الحكومة السورية الانتقالية اتفاقاً مع "قسد" الكردية، بشأن دمج تشكيلاتها المسلحة في الجيش السوري خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقاً لما أفادت به قناة "تلفزيون سوريا"، نقلاً عن مصدر.

وأوضحت القناة أنّ "واشنطن تمارس ضغوطاً كبيرة على الجانبين بهدف توقيع الاتفاق قبل نهاية العام الجاري"، متوقّعة أنّ "يتم الإعلان عن الاتفاق في دمشق بين 27 و30 كانون الثاني الجاري"، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية.

كما أشارت القناة إلى أن الطرفين يناقشان حالياً عدداً من النقاط الخلافية، أبرزها: دخول قوات الحكومة السورية إلى شمال شرقي سوريا، وتحديد مناصب "قسد" في وزارتي الدفاع والداخلية، وآلية اتخاذ القرارات العسكرية والهيكلية الإدارية لفرق "قسد"، وتوزيع المهام والصلاحيات بين "قسد" ووزارتي الدفاع والداخلية.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت قناة "تلفزيون سوريا" أن "قسد" تتمسك بإنشاء لواءين عسكريين: الأوّل لواء نسائي بقيادة منفصلة ويتبع لوزارة الدفاع السورية، والثاني لواء مختص بمكافحة الإرهاب.
 
في المقابل، أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، التزام قواته باتفاق "10 آذار" الموقع مع الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع.
وأشار عبدي إلى وجود "تفاهم نظري" حول آلية دمج "قسد" ضمن وزارة الدفاع السورية، من خلال تشكيلات محددة تشمل ثلاث فرق عسكرية ولواءين.
وشدد على أن نهاية عام 2025 لا تعني انتهاء دور "قسد"، بل تمثل "بداية مرحلة جديدة وانطلاقة لقواته" مع دخول عام 2026.
 
(الحدث + سكاي نيوز)
