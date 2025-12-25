صرح مستشار الرئيس السوري، أحمد ، الخميس، بأن الخيارات ضاقت مع قوات (قسد).



وطالب مستشار الرئيس السوري، "قسد" بتحمل مسؤولية "عدم إيفائها بما وقعت عليه".



ويرجح أن توقع الحكومة الانتقالية اتفاقاً مع "قسد" الكردية، بشأن دمج تشكيلاتها المسلحة في خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقاً لما أفادت به قناة "تلفزيون سوريا"، نقلاً عن مصدر.



وأوضحت القناة أنّ " تمارس ضغوطاً كبيرة على الجانبين بهدف توقيع الاتفاق قبل نهاية العام الجاري"، متوقّعة أنّ "يتم الإعلان عن الاتفاق في بين 27 و30 كانون الثاني الجاري"، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية.



كما أشارت القناة إلى أن الطرفين يناقشان حالياً عدداً من النقاط الخلافية، أبرزها: دخول قوات الحكومة السورية إلى شمال شرقي سوريا، وتحديد مناصب "قسد" في وزارتي الدفاع والداخلية، وآلية اتخاذ القرارات العسكرية والهيكلية الإدارية لفرق "قسد"، وتوزيع المهام والصلاحيات بين "قسد" ووزارتي الدفاع والداخلية.



بالإضافة إلى ذلك، أكدت قناة "تلفزيون سوريا" أن "قسد" تتمسك بإنشاء لواءين عسكريين: الأوّل لواء نسائي بقيادة منفصلة ويتبع لوزارة الدفاع السورية، والثاني لواء مختص بمكافحة الإرهاب.

في المقابل، أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، قواته باتفاق "10 آذار" الموقع مع الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع.

وأشار عبدي إلى وجود "تفاهم نظري" حول آلية دمج "قسد" ضمن السورية، من خلال تشكيلات محددة تشمل ثلاث فرق عسكرية ولواءين.

وشدد على أن نهاية عام 2025 لا تعني انتهاء دور "قسد"، بل تمثل "بداية مرحلة جديدة وانطلاقة لقواته" مع دخول عام 2026.

