وساطة روسية "سرّية" بين إسرائيل وسوريا… وباكو ساحة اللقاءات

أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن تؤدي دور وساطة سرّيًا بين وسوريا للتوصل إلى تفاهم أمني بين الجانبين، وذلك بموافقة .



وبحسب المصادر، تتولى أذربيجان استضافة الاجتماعات والاتصالات المباشرة، بما في ذلك زيارات لمسؤولين رفيعي المستوى من الطرفين إلى باكو، فيما تعمل خلف الكواليس لدفع مسار التفاهمات قدمًا.



ونقل مصدر أمني إسرائيلي مطلع أن روسيا عززت خلال الفترة الماضية حضورها في ، بعدما أعادت نشر جنود ومعدات عسكرية في منطقة الساحلية، عقب تقليص وجودها بعد سقوط ، في مؤشر إلى عودة نشاطها العسكري والسياسي في البلاد.



وأشار المصدر إلى أن موسكو تسعى لإعادة انتشار قواتها في قرب الحدود مع إسرائيل، على غرار الوضع الذي كان قائمًا قبل سقوط النظام السابق، لافتًا إلى أن تفضّل وجودًا روسيًا في هذه المنطقة على حساب تمدد النفوذ .



ورغم استمرار بعض الخلافات، أكد مصدر أمني آخر أن الوساطة الروسية سجلت تقدمًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة.

