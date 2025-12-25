تركيا.. اعتقال العشرات يشتبه في انتمائهم لداعش والتخطيط لهجمات برأس السنة

أعلنت في إسطنبول اعتقال 115 مشتبهًا بهم في الانتماء إلى تنظيم داعش، قالت إنهم على صلة بمخطط لتنفيذ هجمات خلال احتفالات رأس .

وقال ، في بيان أوردته شبكة TRT بالرسمية، أن تحقيقات أجرتها التابعة لمديرية أمن إسطنبول أسفرت عن التوصل إلى "معلومات تشير إلى أن التنظيم يخطط لشن هجمات تستهدف غير ، وذلك خلال احتفالات رأس السنة الجديدة".

وأضاف البيان أن السلطات شنت مداهمات متزامنة في 124 موقعًا بإسطنبول، وضبطت مسدسات وذخيرة والعديد من الوثائق التنظيمية.

وأشارت العامة إلى أن العمليات أسفرت عن القبض على 115 مشتبهًا به، وأن الجهود لا تزال متواصلة للقبض على مشتبهين آخرين.