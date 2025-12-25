تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

تركيا.. اعتقال العشرات يشتبه في انتمائهم لداعش والتخطيط لهجمات برأس السنة

Lebanon 24
25-12-2025 | 08:52
 أعلنت النيابة العامة في إسطنبول اعتقال 115 مشتبهًا بهم في الانتماء إلى تنظيم داعش، قالت إنهم على صلة بمخطط لتنفيذ هجمات خلال احتفالات رأس السنة الجديدة.

 

وقال مكتب المدعي العام التركي، في بيان أوردته شبكة TRT بالرسمية، أن تحقيقات أجرتها إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول أسفرت عن التوصل إلى "معلومات تشير إلى أن التنظيم يخطط لشن هجمات تستهدف غير المسلمين، وذلك خلال احتفالات رأس السنة الجديدة".

 

وأضاف البيان أن السلطات شنت مداهمات متزامنة في 124 موقعًا بإسطنبول، وضبطت مسدسات وذخيرة والعديد من الوثائق التنظيمية.

 

وأشارت النيابة العامة إلى أن العمليات أسفرت عن القبض على 115 مشتبهًا به، وأن الجهود لا تزال متواصلة للقبض على مشتبهين آخرين.

تركيا: اعتقال 137 من عناصر داعش قبل هجمات عيد الميلاد ورأس السنة
اعتقال رئيس البرازيل السابق بتهمة التخطيط للهروب من حكم بالسجن
وزارة الخارجية احتفلت بعيدَي الميلاد ورأس السنة
الرئيس عون والسيّدة الأولى شاركا أولاد موظفي الرئاسة ولواء الحرس حفل توزيع هدايا العيد وراس السنة
إدارة مكافحة الإرهاب

مكتب المدعي العام

النيابة العامة

مكافحة الإرهاب

السنة الجديدة

المدعي العام

نظيم داعش

المسلمين

