زيلينسكي يتمنى "الهلاك" في عيد الميلاد… وروسيا تتهمه بالحقد

في خطابه السنوي إلى الشعب الأوكراني بمناسبة عيد الميلاد، أثار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جدلًا واسعًا بتصريح فُهم على أنه تمني لموت ، في ظل استمرار الحرب والمحادثات السياسية المتعثرة.



وقال زيلينسكي: "اليوم نشترك جميعًا في حلم واحد وأمنية واحدة… أن يهلك"، في عبارة اعتبرتها صحيفة تلغراف إشارة مباشرة إلى ، على خلفية القصف الروسي المتواصل على كييف ومناطق أوكرانية أخرى. وأضاف أن الأوكرانيين "يناضلون من أجل السلام ويصلّون من أجله ويستحقونه".



وجاء الخطاب بعد يوم من هجمات روسية واسعة شملت إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، فيما كرر زيلينسكي إدانته للهجمات، مذكّرًا بتصريحات سابقة قال فيها إن "موت بوتين سينهي الصراع".



وفي السياق نفسه، كشف زيلينسكي عن نسخة محدثة من خطة سلام من 20 نقطة بدعم أميركي، تتضمن تنازلات كبيرة من جانب كييف بانتظار رد ، بينها الاستعداد للتخلي عن منطقة دونباس الشرقية وتحويلها إلى منطقة اقتصادية حرة منزوعة السلاح تشكل منطقة عازلة مع .



، رد الكرملين بقسوة على الخطاب، معتبرًا أنه "غير متحضر ومليء بالحقد"، ويثير الشكوك حول قدرة زيلينسكي على اتخاذ قرارات عقلانية تقود إلى تسوية سياسية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الخطاب "غريب" ويعكس صورة "رئيس غير كفوء"، مشددًا على أن مثل هذه التصريحات لا تساعد على الحلول الدبلوماسية.

Advertisement