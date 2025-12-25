زار زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون مصنعًا للغواصات العاملة بالدفع ، بالتزامن مع تلقيه رسالة من أشاد فيها بـ"الصداقة التي لا تُقهر" بين البلدين، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ.



ويأتي ذلك في ظل تقارب متسارع بين وبيونغ يانغ منذ اندلاع الحرب في ، حيث أرسلت كوريا الشمالية آلاف الجنود للقتال إلى جانب القوات الروسية، مقابل حصولها على مساعدات مالية وتكنولوجية وعسكرية وإمدادات طاقة وغذاء، بحسب تقديرات غربية وكورية جنوبية.



وبحسب المركزية الكورية الشمالية، اعتبر بوتين أن ما وصفه بـ"الجهود البطولية" للجنود الكوريين الشماليين في منطقة كورسك الروسية جسّد "أخوّة النضال" بين البلدين، مؤكداً تنفيذ بنود "المعاهدة التاريخية" التي وقعها الجانبان العام الماضي، وتتضمن بنداً للدفاع المتبادل.



وتقدّر أجهزة استخبارات غربية وسيول أن نحو ألفي جندي شمالي قتلوا في وأصيب الآلاف، وهو ما أقرت به بيونغ يانغ جزئياً هذا الشهر، معلنة أن جنودها كُلّفوا بمهام إزالة ألغام في كورسك وسقط بعضهم قتلى.



تزامن نشر رسالة بوتين مع إعلان تفاصيل زيارة كيم إلى منشأة لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، حيث تعهّد بتسريع تحديث القوات البحرية وتزويدها بأسلحة نووية، معتبراً أن أي توجه كوري جنوبي لتطوير غواصات نووية يشكل "عملاً عدائياً" يهدد أمن بلاده وسيادتها البحرية.



وكانت قد منحت سيول ضوءاً أخضر لبناء غواصات هجومية نووية، ما أثار ردود فعل غاضبة من بيونغ يانغ التي وصفت الخطوة بمحاولة تصعيد قد تؤدي إلى "دومينو نووي".



وأظهرت صور رسمية كيم إلى جانب غواصة قيل إن وزنها يبلغ نحو 8700 طن، برفقة مسؤولين وابنته، فيما تحدثت الوكالة عن اطلاعه على أبحاث تتعلق بـ"أسلحة سرية جديدة تحت البحر"، من دون كشف تفاصيل إضافية.



في موازاة ذلك، أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت صواريخ مضادة للطائرات طويلة المدى فوق بحر الشرق، مشيرة إلى أن الصواريخ حلّقت على ارتفاع كبير، فيما أكدت سيول وواشنطن أنهما كانتا على علم بالتحضيرات وتعملان على تحليل المعطيات المرتبطة بالاختبار.

Advertisement