العقوبات تُجمّد طموح الغاز الروسي

قال الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، إن أرجأت خطة الوصول إلى إنتاج 100 مليون طن سنوياً من الطبيعي المسال "لعدة سنوات"، عازياً ذلك إلى تأثير الغربية على قطاع الطاقة الروسي.



وأشار نوفاك لقناة "روسيا 24" إلى أن الهدف يبقى قائماً، لكن "بسبب القيود المتعلقة بالعقوبات، سيتأجل هذا الهدف لعدة سنوات"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.



وتواجه خطط طويلة الأجل، الرامية إلى الاستحواذ على خمس سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي بين 2030 و2035 مقارنة بحصتها الحالية البالغة 8%، تحديات مرتبطة بالعقوبات المفروضة على خلفية الحرب في ، بما في ذلك العقوبات على محطة "آركتيك للغاز الطبيعي المسال 2" الجديدة.



وتتوقع استراتيجية حكومية محدثة أن تنتج روسيا ما بين 90 و105 ملايين طن بحلول 2030، وما بين 110 و130 مليون طن بحلول 2036.



وفي ملف ومكثفات الغاز، قال نوفاك إن الإنتاج هذا العام لن يتغير بشكل كبير عن عام 2024 عند نحو 516 مليون طن، أي ما يقارب 10.32 مليون برميل يومياً، معتبراً أن ذلك أفضل من توقعات سابقة أشار إليها الرئيس في تشرين الأول والتي تحدثت عن تراجع بنسبة 1%.



وارتفع إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 5.4% في عام 2024 إلى 34.7 مليون طن، وهو أقل من المتوقع البالغ 35.2 مليون طن.





