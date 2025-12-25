خطة إنهاء الحرب.. زيلينسكي يبحث "تفاصيل مهمة" مع مبعوثين أميركيين

أعلن الرئيس الأوكراني أنه ناقش "تفاصيل مهمة" بشأن الحرب في خلال اتصال هاتفي مع المبعوثين وجاريد ، وذلك بعد يوم من كشفه تفاصيل الخطة الأميركية الجديدة لإنهاء الحرب مع .



وقال عبر منصة "إكس": "لقد ناقشنا بعض التفاصيل المهمة للعمل الجاري. هناك أفكار جيدة يمكن أن تسهم في التوصل إلى نتيجة مشتركة وسلام دائم".



وأضاف: "إننا نعمل ليل نهار على مدار الساعة لتقريب نهاية هذه الحرب الروسية الوحشية ضد أوكرانيا، ولضمان أن تكون جميع الوثائق والخطوات واقعية وفعّالة وموثوقة".

