تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

سوريا تبدأ العام المقبل بإصدار العملة الجديدة

Lebanon 24
25-12-2025 | 13:20
A-
A+
Doc-P-1459914-639022913255635618.jpg
Doc-P-1459914-639022913255635618.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن العملة القديمة سيتم استبدالها بأخرى جديدة بداية العام المقبل.

وكتب عبر صفحته على "فيسبوك": "الأول من كانون الثاني 2026 هو موعد للبدء بعملية الاستبدال. وستصدر التعليمات التنفيذية الناظمة".

ومنح مرسوم رئاسي متعلق بإصدار العملة السورية الجديدة صلاحيات للمصرف المركزي "لتحديد مهل التبديل ومراكزه"، بحسب ما نشر الحاكم، مؤكدا صدور تعليمات تنفيذية وشرح للآليات في مؤتمر صحافي سيعقده الأحد المقبل.

وفي آب، كشف الحاكم أن بلاده تعتزم إبدال الأوراق النقدية المتداولة بأخرى جديدة مع حذف صفرين منها، موضحا أنه سيصار إلى طبع ست فئات جديدة لدى مصادر متنوعة. ويُعد تحسين سعر صرف الليرة من أبرز التحديات المالية في سوريا بعد إطاحة حكم الرئيس بشار الاسد في الثامن من كانون الأول.

وقبل اندلاع النزاع في العام 2011، كان الدولار يساوي نحو خمسين ليرة، قبل أن تتهاوى العملة بشكل تدريجي وتفقد أكثر من تسعين في المئة من قيمتها. ويضطر السوريون لحمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية في حقائبهم أو في أكياس بلاستيكية لتلبية احتياجاتهم. وتعد فئة الخمسة آلاف الأعلى المتداولة في السوق حاليا.

ويعتزم المصرف المركزي، وفق الحاكم، طباعة ست فئات جديدة، موضحا أنه لأسباب لوجستية ولتلبية الطلب، ستتم الطباعة لدى مصدرين أو ثلاثة.

وعقب اندلاع النزاع وفي ظل العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على الحكم السابق، كانت الأوراق النقدية السورية تُطبَع حصرا في روسيا.

ويراوح سعر الصرف في الآونة الأخيرة بين 10 و11 الفا في مقابل الدولار، بينما كان يراوح عند مستوى 15 ألفا في الأشهر التي سبقت سقوط الأسد.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
حاكم سوريا المركزي للعربية: لدينا قواعد لإصدار العملة الجديدة
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:22:18 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا تبدأ عملية التبديل لليرة الجديدة مطلع 2026
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:22:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوت: العام المقبل سنستلم 6 طائرات جديدة
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:22:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: الجيش قام بعمله في الجنوب الليطاني ولكن الامتحان الأصعب سيكون شمال الليطاني لكي ينزع السلاح الموجود هناك فهذه المهمة ستبدأ في منتصف الكانون الثاني المقبل
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:22:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس بشار

عبد القادر

بشار الاسد

العقوبات

السورية

فيسبوك

القادر

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:23 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2025-12-25
Lebanon24
16:37 | 2025-12-25
Lebanon24
16:30 | 2025-12-25
Lebanon24
16:27 | 2025-12-25
Lebanon24
16:00 | 2025-12-25
Lebanon24
15:37 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24