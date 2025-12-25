سوريا تبدأ العام المقبل بإصدار العملة الجديدة

أعلن حاكم مصرف المركزي، حصرية، أن العملة القديمة سيتم استبدالها بأخرى جديدة بداية العام المقبل.

وكتب عبر صفحته على " ": "الأول من كانون الثاني 2026 هو موعد للبدء بعملية الاستبدال. وستصدر التعليمات التنفيذية الناظمة".

ومنح مرسوم رئاسي متعلق بإصدار العملة الجديدة صلاحيات للمصرف المركزي "لتحديد مهل التبديل ومراكزه"، بحسب ما نشر الحاكم، مؤكدا صدور تعليمات تنفيذية وشرح للآليات في مؤتمر صحافي سيعقده الأحد المقبل.

وفي آب، كشف الحاكم أن بلاده تعتزم إبدال الأوراق النقدية المتداولة بأخرى جديدة مع حذف صفرين منها، موضحا أنه سيصار إلى طبع ست فئات جديدة لدى مصادر متنوعة. ويُعد تحسين سعر صرف الليرة من أبرز التحديات المالية في سوريا بعد إطاحة حكم في الثامن من كانون الأول.

وقبل اندلاع النزاع في العام 2011، كان الدولار يساوي نحو خمسين ليرة، قبل أن تتهاوى العملة بشكل تدريجي وتفقد أكثر من تسعين في المئة من قيمتها. ويضطر السوريون لحمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية في حقائبهم أو في أكياس بلاستيكية لتلبية احتياجاتهم. وتعد فئة الخمسة آلاف الأعلى المتداولة في السوق حاليا.

ويعتزم المصرف المركزي، وفق الحاكم، طباعة ست فئات جديدة، موضحا أنه لأسباب لوجستية ولتلبية الطلب، ستتم الطباعة لدى مصدرين أو ثلاثة.

وعقب اندلاع النزاع وفي ظل الاقتصادية التي كانت مفروضة على الحكم السابق، كانت الأوراق النقدية السورية تُطبَع حصرا في .

ويراوح سعر الصرف في الآونة الأخيرة بين 10 و11 الفا في مقابل الدولار، بينما كان يراوح عند مستوى 15 ألفا في الأشهر التي سبقت سقوط .