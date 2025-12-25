طوارئ جنوب كاليفورنيا.. تحذير من "فيضانات مفاجئة مميتة"

جدّدت السلطات الأميركية تحذيراتها لسكان جنوب من مخاطر فيضانات خطيرة وارتفاع منسوب الأنهار، بعد إعلان حالة الطوارئ في وعدة مقاطعات مجاورة، مع استمرار أمطار غزيرة يُتوقع أن تتواصل خلال عطلة .



وقالت الأميركية إن الولاية تتأثر بما يُعرف بـ"النهر الجوي" المصحوب بظاهرة "قطار الأناناس السريع"، وهو تدفق كثيف للرطوبة من المناطق قرب هاواي نحو الساحل ، بما قد يفضي إلى أمطار تعادل كميات تتساقط عادة خلال أشهر قليلة.



وحذرت الهيئة من احتمال وقوع "فيضانات مفاجئة مميتة"، خصوصاً في سابقاً من حرائق الغابات، حيث باتت التربة هشّة ومعرّضة للانهيارات الأرضية، مع وضع مناطق ساحلية بينها مونيكا وماليبو في حالة تأهب قصوى.



وتسببت الأمطار بسقوط أشجار وإغلاق طرق وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل، فيما أصدرت الشرطة أوامر إخلاء لأكثر من 200 منزل إلى جانب تحذيرات إخلاء لأحياء واسعة. كما نفذت فرق الإطفاء عمليات إنقاذ لسكان حاصرتهم المياه، خاصة في مقاطعة سان برناردينو، وتم تجهيز مراكز إيواء لاستقبال المتضررين.



وأعلن حاكم الولاية غافين نيوسوم حالة الطوارئ لتسهيل نشر الموارد، وسط تحذيرات من مخاطر القيادة بسبب الفيضانات والحطام وزحمة السير، مع توقع رياح قوية قد تتجاوز سرعتها 80 كيلومتراً في الساعة. (سكاي نيوز)

Advertisement