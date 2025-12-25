البابا لاوون يدعو إلى أن تتوقف دوي الأسلحة

استنكر البابا لاوون الأوضاع التي يعيشها في في خلال عظة عيد الميلاد وقال: "إن قصة ميلاد المسيح في مذود تظهر أن “نصب خيمته” بين شعوب العالم. وسأل: "كيف لنا… ألا نفكر في في غزة، التي ظلت لأسابيع مكشوفة أمام المطر والرياح والبرد؟"

وفي قداس اليوم الخميس الذي حضره الآلاف في كاتدرائية القديس ، عبّر البابا ليو عن أسفه لأوضاع المشردين في جميع أنحاء العالم والدمار الناجم عن الحروب التي تعصف بالعالم. وقال: “هشة هي أجساد الشعوب العاجزة عن الدفاع عن نفسها، تعاني من ويلات حروب لا تزال مستمرة أو انتهت مخلفة وراءها أنقاضا وجراحا غائرة. هشة هي عقول وأرواح الشباب الذين اضطروا لحمل السلاح والذين يشعرون على خطوط المواجهة بعبثية ما يطلب منهم وبالأكاذيب التي تملأ الخطابات الرنانة لمن يرسلونهم إلى حتفهم".

واختتم البابا عظته: "ندعو إلى أن يتوقف دوي الأسلحة ولأن تجد الأطراف المتنازعة، بدعم والتزام ، الشجاعة للانخراط في حوار صادق ومباشر ومحترم".