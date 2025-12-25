السلطات السورية تعلن مقتل قيادي بارز في داعش

أعلنت ، أنها قتلت قياديا بارزا في تنظيم داعش، بالتنسيق مع " " في عملية "أمنية دقيقة" بعد ساعات من إعلانها إلقاء القبض على قيادي بارز آخر قرب العاصمة .

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها نفذت "عبر التنسيق مع ، عملية أمنية دقيقة في بلدة البويضة" في ريف دمشق، أسفرت عن مقتل " ، المُكنّى ، أحد القيادات البارزة في تنظيم داعش في ".

وتأتي العملية وفق الداخلية "تأكيدا على فاعلية التنسيق المشترك بين الجهات الأمنية الوطنية والشركاء الدوليين".