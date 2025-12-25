السلطات السورية تعلن مقتل قيادي بارز في داعش

أعلنت وزارة الداخلية السورية، أنها قتلت قياديا بارزا في تنظيم داعش، بالتنسيق مع "التحالف الدولي" في عملية "أمنية دقيقة" بعد ساعات من إعلانها إلقاء القبض على قيادي بارز آخر قرب العاصمة دمشق.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها نفذت "عبر التنسيق مع قوات التحالف الدولي، عملية أمنية دقيقة في بلدة البويضة" في ريف دمشق، أسفرت عن مقتل "محمد شحادة، المُكنّى أبو عمر شداد، أحد القيادات البارزة في تنظيم داعش في سوريا".
وتأتي العملية وفق الداخلية "تأكيدا على فاعلية التنسيق المشترك بين الجهات الأمنية الوطنية والشركاء الدوليين".