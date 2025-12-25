تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ثلوج موسكو تربك الملاحة.. تأخير أكثر من 50 رحلة

Lebanon 24
25-12-2025 | 16:52
تسببت العواصف الثلجية المتواصلة وتساقط الثلوج حتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو، بتأخير أكثر من 50 رحلة جوية في مطارات العاصمة الروسية، بينها 15 رحلة تأخرت لأكثر من ساعتين.

وكان يفغيني تيشكوفيتس، كبير الخبراء في مركز "فوبوس" للأرصاد الجوية، قد قال لوكالة "نوفوستي" إن من المتوقع تساقط الثلوج وهبوب عواصف ثلجية في موسكو ومحيطها مساء الخميس.

وسُجلت تأخيرات في جميع مطارات عقدة النقل الجوي في موسكو. وفي مطار "جوكوفسكي"، أفاد ممثل للمطار لوكالة "نوفوستي" بتأخر أربع رحلات، موضحًا أن التأخيرات لا علاقة لها بالأحوال الجوية، بل تعود إلى تأخر وصول الطائرات من مطارات المغادرة، مؤكّدًا عدم وجود اضطرابات في الجدول الزمني بسبب الطقس. (روسيا اليوم)
