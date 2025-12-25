ثلوج موسكو تربك الملاحة.. تأخير أكثر من 50 رحلة

تسببت العواصف الثلجية المتواصلة وتساقط الثلوج حتى الساعة 00:00 بتوقيت ، بتأخير أكثر من 50 رحلة جوية في مطارات العاصمة الروسية، بينها 15 رحلة تأخرت لأكثر من ساعتين.



وكان يفغيني تيشكوفيتس، كبير الخبراء في مركز " " للأرصاد الجوية، قد قال لوكالة "نوفوستي" إن من المتوقع تساقط الثلوج وهبوب عواصف ثلجية في موسكو ومحيطها مساء الخميس.



وسُجلت تأخيرات في جميع مطارات عقدة النقل الجوي في موسكو. وفي مطار "جوكوفسكي"، أفاد ممثل للمطار لوكالة "نوفوستي" بتأخر أربع رحلات، موضحًا أن التأخيرات لا علاقة لها بالأحوال الجوية، بل تعود إلى تأخر وصول الطائرات من مطارات المغادرة، مؤكّدًا عدم وجود اضطرابات في الجدول بسبب الطقس. (روسيا اليوم)

Advertisement