ترامب: نفّذنا الليلة ضربة قوية ضد "داعش" في نيجيريا

نفّذت القيادة الأميركية في إفريقيا ضربة قوية وحاسمة ضد مقاتلي "داعش" بناء على طلب السلطات في ولاية سوبوتو.

وقد أسفرت الغارة عن مقتل عدد من إرهابيي تنظيم داعش.

وقال عبر منصة "تروث سوشال": "نفّذنا الليلة ضربة قوية وحاسمة ضد تنظيم الدولة الإرهابي في ".

وأضاف: "تنظيم داعش في نيجيريا يستهدف ويقتل بوحشية مسيحيين أبرياء بمستويات غير مسبوقة منذ قرون".

وأردف بالقول: "الضربة ضد تنظيم الدولة في شمال غرب نيجيريا تمّت بتوجيهات منّي بصفتي للقوّات المسلّحة".

وتابع: "بلادنا لن تسمح تحت قيادتي للإرهاب الإسلامي المتطرّف بالازدهار".