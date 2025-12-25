تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
ترامب: نفّذنا الليلة ضربة قوية ضد "داعش" في نيجيريا
Lebanon 24
25-12-2025
|
18:35
نفّذت القيادة الأميركية في إفريقيا ضربة قوية وحاسمة ضد مقاتلي "داعش" بناء على طلب السلطات
النيجيرية
في ولاية سوبوتو.
وقد أسفرت الغارة عن مقتل عدد من إرهابيي تنظيم داعش.
وقال
الرئيس دونالد ترامب
عبر منصة "تروث سوشال": "نفّذنا الليلة ضربة قوية وحاسمة ضد تنظيم الدولة الإرهابي في
شمال غرب
نيجيريا
".
وأضاف: "تنظيم داعش في نيجيريا يستهدف ويقتل بوحشية مسيحيين أبرياء بمستويات غير مسبوقة منذ قرون".
وأردف بالقول: "الضربة ضد تنظيم الدولة في شمال غرب نيجيريا تمّت بتوجيهات منّي بصفتي
القائد الأعلى
للقوّات المسلّحة".
وتابع: "بلادنا لن تسمح تحت قيادتي للإرهاب الإسلامي المتطرّف بالازدهار".
