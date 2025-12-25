"لتعزيز قزة الردع".. زعيم كوريا الشمالية يأمر بزيادة إنتاج الصواريخ في عام 2026

أفادت وسائل إعلام رسمية بأن زعيم أمر بـ"توسيع" وتحديث إنتاج الصواريخ في البلاد العام المقبل وبناء المزيد من المصانع لتلبية الطلب المتزايد.

وذكرت " المركزية " الرسمية أن كيم طلب من مصانع ذخيرة قام بزيارتها برفقة كبار المسؤولين، أن تتحضر لتلبية الاحتياجات المستقبلية لـ"القوات الصاروخية والمدفعية".

وأضاف كيم أن هذه المصانع تحتاج إلى "تعزيز الطاقة الإنتاجية" لمواكبة طلب القوات المسلحة في بيونغ يانغ، موجهاً ببناء مصانع ذخيرة جديدة.

واعتبر الزعيم الكوري أن "قطاع إنتاج الصواريخ والقذائف يشكل أهمية قصوى في تعزيز قوة الردع".

وزادت بيونغ يانغ بشكل ملحوظ من تجاربها الصاروخية في السنوات الأخيرة.

ويرى محللون أن هذا يهدف إلى تحسين قدراتها للضربات الدقيقة وتحدي وكوريا الجنوبية، إضافة إلى اختبار الأسلحة قبل تصدير محتمل إلى .

وقبل يوم، أفادت وسائل إعلام رسمية عن قيام كيم بجولة في مصنع للغواصات النووية، متعهداً بمواجهة "تهديد" إنتاج غواصات مماثلة.