Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

"لتعزيز قزة الردع".. زعيم كوريا الشمالية يأمر بزيادة إنتاج الصواريخ في عام 2026

Lebanon 24
25-12-2025 | 23:21
Doc-P-1460002-639023270547416902.png
Doc-P-1460002-639023270547416902.png photos 0
أفادت وسائل إعلام رسمية بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمر بـ"توسيع" وتحديث إنتاج الصواريخ في البلاد العام المقبل وبناء المزيد من المصانع لتلبية الطلب المتزايد.

 

وذكرت "وكالة الأنباء المركزية الكورية" الرسمية أن كيم طلب من مصانع ذخيرة قام بزيارتها برفقة كبار المسؤولين، أن تتحضر لتلبية الاحتياجات المستقبلية لـ"القوات الصاروخية والمدفعية".

 

وأضاف كيم أن هذه المصانع تحتاج إلى "تعزيز الطاقة الإنتاجية" لمواكبة طلب القوات المسلحة في بيونغ يانغ، موجهاً ببناء مصانع ذخيرة جديدة.

 

واعتبر الزعيم الكوري الشمالي أن "قطاع إنتاج الصواريخ والقذائف يشكل أهمية قصوى في تعزيز قوة الردع".

 

وزادت بيونغ يانغ بشكل ملحوظ من تجاربها الصاروخية في السنوات الأخيرة.

 

ويرى محللون أن هذا يهدف إلى تحسين قدراتها للضربات الدقيقة وتحدي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إضافة إلى اختبار الأسلحة قبل تصدير محتمل إلى روسيا.

 

وقبل يوم، أفادت وسائل إعلام رسمية عن قيام كيم بجولة في مصنع للغواصات النووية، متعهداً بمواجهة "تهديد" إنتاج كوريا الجنوبية غواصات مماثلة.

 

 

الولايات المتحدة

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

وكالة الأنباء

كيم جونغ أون

الشمالية كيم

المستقبل

كيم جونغ

