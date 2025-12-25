بعد "الضربة الأميركية" الدقيقة ضد أهداف إرهابية.. نيجيريا تُعلّق

أعلنت الجمعة أن الجيش الأميركي شن "ضربات دقيقة ضد أهداف إرهابية".وقالت الوزارة في بيان إن "التعاون الأمني والاستخباراتي بين والولايات المتحدة يستهدف مواقع إرهابية في نيجيريا".وتابعت: "تؤكد نيجيريا أن السلطات النيجيرية تواصل تعاونها الأمني المنظم مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك ، لمواجهة التهديد المستمر للإرهاب والتطرف العنيف، وقد أسفر هذا التعاون عن ضربات جوية دقيقة استهدفت مواقع إرهابية في نيجيريا، لا سيما في شمال غربي البلاد".وأضاف البيان:"تماشيا مع الممارسات الدولية الراسخة والتفاهمات الثنائية، يشمل هذا التعاون تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق الاستراتيجي وأشكال الدعم الأخرى، المتوافقة مع القانون الدولي، والاحترام المتبادل للسيادة، والالتزامات المشتركة بالأمن الإقليمي والعالمي".واستطرد البيان: "تؤكد نيجيريا مجددا أن جميع جهود تسترشد بأولوية حماية أرواح المدنيين، والحفاظ على ، وصون حقوق وكرامة جميع المواطنين، بغض النظر عن الدين أو العرق".وكان الرئيس الأميركي ، أعلن أمس الخميس أن بلاده شنت ضربة استهدفت تنظيم "داعش" في نيجيريا.وقال في منشور على منصة "تروث سوشال": "الليلة، وبتوجيه مني كقائد أعلى للقوات المسلحة، شنت الولايات المتحدة ضربة قوية وقاتلة ضد داعش الإرهابيين الأوغاد شمال غربي نيجيريا".