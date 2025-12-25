لم يُعرف السبب.. وفاة كبير مساعدي كيم جونغ أون

توفي كيم تشانغ سون، الذي شغل منصب رئيس المراسم للرئيس الكوري ، وفق ما أعلنت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم الجمعة.



وأعرب أون عن "تعازيه العميقة" في وفاته، وأرسل إكليلا من الزهور إلى النعش في اليوم السابق وفق ما أفادت الشمالية، التي لم تذكر سبب وفاة كيم تشانغ سون.



وذكر التقرير أن كيم تشانغ سون شغل مناصب مهمة في الحاكم وفي الدولة لفترة طويلة تحت "الرعاية الخاصة والمحبة والثقة العميقة من الرجال العظماء الذين لا نظير لهم"، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الجنوبية للأنباء.



وقالت إنه "قدم مساهمة بارزة في الدفاع عن هيبة حزبنا وتعزيز الخارجية للبلاد بصدقه وإخلاصه الثابتين".







