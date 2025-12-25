تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
لم يُعرف السبب.. وفاة كبير مساعدي كيم جونغ أون
Lebanon 24
25-12-2025
|
23:28
توفي كيم تشانغ سون، الذي شغل منصب رئيس المراسم للرئيس الكوري
الشمالي
كيم جونغ أون
، وفق ما أعلنت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم الجمعة.
وأعرب
كيم جونغ
أون عن "تعازيه العميقة" في وفاته، وأرسل إكليلا من الزهور إلى النعش في اليوم السابق وفق ما أفادت
وكالة الأنباء المركزية الكورية
الشمالية، التي لم تذكر سبب وفاة كيم تشانغ سون.
وذكر التقرير أن كيم تشانغ سون شغل مناصب مهمة في
حزب العمال
الحاكم وفي الدولة لفترة طويلة تحت "الرعاية الخاصة والمحبة والثقة العميقة من الرجال العظماء الذين لا نظير لهم"، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب
الكورية
الجنوبية للأنباء.
وقالت
وكالة الأنباء المركزية
إنه "قدم مساهمة بارزة في الدفاع عن هيبة حزبنا وتعزيز
الهيبة
الخارجية للبلاد بصدقه وإخلاصه الثابتين".
Advertisement
