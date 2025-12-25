تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

لصالح جهات إيرانية.. اتهام رجل إسرائيلي بالتجسس على رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت

Lebanon 24
25-12-2025 | 23:41
اتهمت النيابة العامة في إسرائيل أمس الخميس رجلا إسرائيليا بالتجسس على رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت لصالح جهات إيرانية.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في 8 كانون الأول الجاري القبض على فاديم كوبيانوف (40 عاما)، بعد أسابيع من رصده وهو يلتقط صورا ومقاطع فيديو أمام منزل بينيت في مدينة رعنانا وسط إسرائيل.

وحسب تقرير لهيئة البث العامة الإسرائيلية (كان)، عمل كوبيانوف في قاعدة كريا العسكرية في تل أبيب على مدى السنوات الثلاث الماضية، وسبق أن استُدعي لإصلاح تسريب في مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، في اليوم الذي تولى فيه الأخير منصبه.

وفي رده على هذه التقارير، قال بينيت: "لن تثنيني محاولات إيران لإيذائي عن مواصلة رسالتي في الحياة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يُستهدف فيها رئيس الوزراء السابق في عمليات تجسس إيرانية، فقد اخترق قراصنة مرتبطون بطهران حسابه على "تلغرام" قبل أسابيع، وتمكنوا من الوصول إلى جهات اتصاله ومحادثاته على التطبيق.

وفي أيار الماضي، ألقي القبض على مراهق إسرائيلي كان يتجسس على بينيت أثناء إقامته في المستشفى، عندما خضع لعملية قسطرة قلبية.


