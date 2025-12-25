لصالح جهات إيرانية.. اتهام رجل إسرائيلي بالتجسس على رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت

اتهمت أمس الخميس رجلا إسرائيليا بالتجسس على رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت لصالح جهات إيرانية.



وأعلنت في 8 كانون الأول الجاري القبض على فاديم كوبيانوف (40 عاما)، بعد أسابيع من رصده وهو يلتقط صورا ومقاطع فيديو أمام منزل بينيت في مدينة رعنانا وسط .



وحسب تقرير لهيئة البث العامة (كان)، عمل كوبيانوف في قاعدة كريا العسكرية في على مدى السنوات الثلاث الماضية، وسبق أن استُدعي لإصلاح تسريب في مكتب إيال زامير، في اليوم الذي تولى فيه الأخير منصبه.



وفي رده على هذه التقارير، قال بينيت: "لن تثنيني محاولات لإيذائي عن مواصلة رسالتي في الحياة".



وهذه ليست المرة الأولى التي يُستهدف فيها رئيس الوزراء السابق في عمليات تجسس إيرانية، فقد اخترق قراصنة مرتبطون بطهران حسابه على " " قبل أسابيع، وتمكنوا من الوصول إلى جهات اتصاله ومحادثاته على التطبيق.



وفي أيار الماضي، ألقي القبض على مراهق إسرائيلي كان يتجسس على بينيت أثناء إقامته في المستشفى، عندما خضع لعملية قسطرة قلبية.







Advertisement