الطائرة الليبية المنكوبة.. تركيا تبدأ تحليل الصندوقين الأسودين

أعلنت بدء التحليل الفني للصندوقين الأسودين اللذين تم انتشالهما من بين حطام الطائرة التي تحطمت في ، وذلك في إطار التحقيق الجاري بالتعاون مع السلطات الليبية.

وفي وقت سابق، قالت في حكومة عبدالحميد الدبيبة بليبيا إن الصندوق الأسود وصندوق الاتصالات الخاص بطائرة الحداد سيرسلان إلى لإجراء تحليل فني دقيق.

وأشارت داخلية حكومة الدبيبة إلى أنها زودت السلطات التركية بنتائج تحليل DNA لبعض الضحايا لضمان استكمال الإجراءات القانونية ومقارنتها بهوية الضحايا بدقة.

وأضافت أن أكد استعداده لاطلاع السلطات الليبية على كافة المستندات وتسجيلات الكاميرات المتعلقة بالحادث.