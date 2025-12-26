تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الطائرة الليبية المنكوبة.. تركيا تبدأ تحليل الصندوقين الأسودين

Lebanon 24
26-12-2025 | 00:08
أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء التحليل الفني للصندوقين الأسودين اللذين تم انتشالهما من بين حطام الطائرة الليبية التي تحطمت في أنقرة، وذلك في إطار التحقيق الجاري بالتعاون مع السلطات الليبية.

 

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية في حكومة عبدالحميد الدبيبة بليبيا إن الصندوق الأسود وصندوق الاتصالات الخاص بطائرة الحداد سيرسلان إلى ألمانيا لإجراء تحليل فني دقيق.

 

وأشارت داخلية حكومة الدبيبة إلى أنها زودت السلطات التركية بنتائج تحليل DNA لبعض الضحايا لضمان استكمال الإجراءات القانونية ومقارنتها بهوية الضحايا بدقة.

 

وأضافت أن النائب العام التركي أكد استعداده لاطلاع السلطات الليبية على كافة المستندات وتسجيلات الكاميرات المتعلقة بالحادث.

