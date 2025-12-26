غارات جوية أردنية على ريف السويداء السورية.. هذا ما استهدفته

شنّ الطيران الحربي غارات جوية استهدفت تجار المخدرات والسلاح قرية شعاب في ريف السويداء.



ونشرت قناة " " مشاهد لاستهداف مصانع ومعامل لتجار مخدرات، قالت إنها "تتخذ أوكاراً لانطلاق عمليات التهريب تجاه الأراضي الأردنية على الواجهة الحدودية الشمالية للأردن".



وكانت القوات المسلحة الأردنيةأعلنت في وقت سابق، تحييد عدد من تجار الأسلحة والمخدرات الذين ينظمون عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة.

وذكرت، في بيان أوردته وكالة " " الرسمية، أنها "قامت باستهداف عدد من المصانع والمعامل التي تتخذها هذه الجماعات أوكاراً لانطلاق عملياتهم تجاه الأراضي الأردنية".



وأضافت القوات المسلحة الأردنية، في بيانها، أنه "تم تدمير المواقع المحددة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين".





Advertisement