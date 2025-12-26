تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ترامب يكشف أسرارًا جديدة عن إبستين.. فماذا قال؟

Lebanon 24
26-12-2025 | 00:43
Doc-P-1460020-639023326376929280.jfif
Doc-P-1460020-639023326376929280.jfif photos 0
تطرّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في رسالة نشرها عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال بمناسبة عيد الميلاد، إلى قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

وقال ترامب في منشوره إن تهنئته بعيد الميلاد تشمل الانتهازيين الذين كانت لهم علاقات بإبستين، وشاركوا في مناسباته وقدّموا له الدعم المالي، قبل أن يتخلوا عنه لاحقًا وينكروا معرفتهم به عند تفجّر قضيته.

وأضاف ترامب أنه كان من أوائل من أنهوا علاقتهم بإبستين، معتبرًا أن خصومه السياسيين يحاولون الزجّ باسمه في القضية ضمن ما وصفه بـحملة تشويه يقودها اليسار المتطرف، على حد تعبيره. كما هاجم وسائل إعلام أميركية بارزة، متهمًا إياها بتقديم تغطية مضللة.

وختم ترامب رسالته بانتقاد الحزب الديمقراطي، قائلاً إن عدداً من الشخصيات المحسوبة عليه قد تتعرّض لتبعات في حال استمرار إثارة القضية، متمنيًا في الوقت ذاته عيد ميلاد سعيدًا لمتابعيه.
