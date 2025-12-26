ترامب يكشف أسرارًا جديدة عن إبستين.. فماذا قال؟

تطرّق الرئيس الأميركي ، في رسالة نشرها عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال بمناسبة ، إلى قضية رجل الأعمال الراحل إبستين المدان بجرائم جنسية.



وقال في منشوره إن تهنئته بعيد الميلاد تشمل الانتهازيين الذين كانت لهم علاقات بإبستين، وشاركوا في مناسباته وقدّموا له الدعم المالي، قبل أن يتخلوا عنه لاحقًا وينكروا معرفتهم به عند تفجّر قضيته.



وأضاف ترامب أنه كان من أوائل من أنهوا علاقتهم بإبستين، معتبرًا أن خصومه السياسيين يحاولون الزجّ باسمه في القضية ضمن ما وصفه بـحملة تشويه يقودها اليسار المتطرف، على حد تعبيره. كما هاجم وسائل إعلام أميركية بارزة، متهمًا إياها بتقديم تغطية مضللة.



وختم ترامب رسالته بانتقاد ، قائلاً إن عدداً من الشخصيات المحسوبة عليه قد تتعرّض لتبعات في حال استمرار إثارة القضية، متمنيًا في الوقت ذاته عيد ميلاد سعيدًا لمتابعيه.

Advertisement