ولايته انتهت رسمياً.. مستشار زيلينسكي: أوكرانيا لا تملك المال لإجراء انتخابات

أشار مستشار ، ، إلى أن لن تستطيع تمويل إجراء انتخابات، مشيراً إلى أن هذا أمر يجب أن تقوم به الدول الأخرى.

وقال بودولياك على قناة "نوفوستي لايف" على موقع " ": "ليس نحن من يجب عليه التمويل. من الناحية الموضوعية، هذا أمر لا نستطيع تحمله لأن لدينا عجزاً في الميزانية."

وبحسب بودولياك، توجد أولويات أخرى في الميزانية في بند النفقات، لا سيما فيما يتعلق بالعسكرة.

يذكر أن ولاية الرئاسية انتهت رسمياً في 20 آذار 2024، لكن قررت عدم إجراء انتخابات، مشيرة إلى استحالة ذلك قبل رفع الأحكام العرفية.