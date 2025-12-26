أشار مستشار مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، إلى أن أوكرانيا لن تستطيع تمويل إجراء انتخابات، مشيراً إلى أن هذا أمر يجب أن تقوم به الدول الأخرى.
وقال بودولياك على قناة "نوفوستي لايف" على موقع "يوتيوب": "ليس نحن من يجب عليه التمويل. من الناحية الموضوعية، هذا أمر لا نستطيع تحمله لأن لدينا عجزاً في الميزانية."
وبحسب بودولياك، توجد أولويات أخرى في الميزانية في بند النفقات، لا سيما فيما يتعلق بالعسكرة.
يذكر أن ولاية زيلينسكي الرئاسية انتهت رسمياً في 20 آذار 2024، لكن كييف قررت عدم إجراء انتخابات، مشيرة إلى استحالة ذلك قبل رفع الأحكام العرفية.