Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

نتنياهو يعرقل الانتقال للمرحلة الثانية لاتفاق غزة.. هذا ما كشفه مسؤولون أميركيون

Lebanon 24
26-12-2025 | 02:27
كشفت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض تأكيدهم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل ويعرقل الخطط الأميركية من المرحلة الثانية لاتفاق غزة.

وعبّر كبار مسؤولي البيت الأبيض عن إحباطهم من تصرف نتنياهو بشأن اتفاق غزة، ويعتقدون أنه يتأخر ويخشون من تجدد الحرب.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن اجتماع ترامب ونتنياهو سيكون حاسما لمستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت المصادر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستعد خلال النصف الأول من الشهر المقبل للإعلان عن مجلس السلام، والإدارة الفنية الفلسطينية، وقوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.

وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن اجتماع ترامب مع نتنياهو الاثنين المقبل قد يحدد مصير خطة السلام والمرحلة الثانية منها.

وأوضحوا أن هناك تباينا في وجهات النظر بين نتنياهو وستيف ويتكوف مبعوث ترامب وصهره جاريد كوشنر.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو يعرب عن شكوكه تجاه أفكار ويتكوف وكوشنر، خاصة فيما يتعلق بنزع السلاح من غزة، كما يشكك في خطط الولايات المتحدة للمرحلة الثانية من اتفاق غزة.



رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

قطاع غزة

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24