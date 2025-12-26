نتنياهو يعرقل الانتقال للمرحلة الثانية لاتفاق غزة.. هذا ما كشفه مسؤولون أميركيون

كشفت القناة الثانية عشرة نقلا عن مسؤولين في تأكيدهم أن يماطل ويعرقل الخطط الأميركية من المرحلة الثانية لاتفاق غزة.



وعبّر كبار مسؤولي البيت الأبيض عن إحباطهم من تصرف نتنياهو بشأن اتفاق غزة، ويعتقدون أنه يتأخر ويخشون من تجدد الحرب.



وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن اجتماع ونتنياهو سيكون حاسما لمستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وأكدت المصادر أن الرئيس الأميركي يستعد خلال النصف الأول من الشهر المقبل للإعلان عن مجلس السلام، والإدارة الفنية ، وقوة الاستقرار الدولية في .



وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن اجتماع ترامب مع نتنياهو الاثنين المقبل قد يحدد مصير خطة السلام والمرحلة الثانية منها.



وأوضحوا أن هناك تباينا في وجهات النظر بين نتنياهو وستيف ويتكوف مبعوث ترامب وصهره جاريد كوشنر.



وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو يعرب عن شكوكه تجاه أفكار ويتكوف وكوشنر، خاصة فيما يتعلق بنزع السلاح من غزة، كما يشكك في خطط للمرحلة الثانية من اتفاق غزة.









Advertisement