Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

زيلينسكي يعلن زيارة مرتقبة للرئيس ترامب لمناقشة جهود السلام في أوكرانيا

Lebanon 24
26-12-2025 | 03:27
A-
A+
Doc-P-1460072-639023417363498863.jpg
Doc-P-1460072-639023417363498863.jpg photos 0
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، اعتزامه زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة، في خطوة تهدف إلى دفع جهود تسوية السلام قبل نهاية العام.

وجاء الإعلان عبر منشور على منصتي "تليغرام" و"إكس"، بعد اطلاع زيلينسكي على آخر الاتصالات الأميركية من قبل رستم عمروف، كبير المفاوضين الأوكرانيين في محادثات السلام الرامية لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية المستمرة منذ نحو أربع سنوات. وأكد زيلينسكي أن الكثير من الأمور يمكن تقريرها قبل حلول العام الجديد.

وأفادت مصادر دبلوماسية لصحيفة "كييف بوست" بأن اللقاء قد يُعقد يوم 28 كانون الاول الجاري في مقر إقامة ترامب بـمارالاغو في ولاية فلوريدا.

وتشهد الأسابيع الأخيرة تكثيفًا للجهود الدبلوماسية لإنهاء الهجوم الروسي، حيث يسعى ترامب إلى التوصل لاتفاق سلام. وفي هذا الإطار، أجرى زيلينسكي مساء الخميس محادثة استمرت نحو ساعة مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر، ناقش خلالها تفاصيل وآليات جديدة لتحقيق السلام، بما في ذلك الصيغ والاجتماعات والجدول الزمني المحتمل.
