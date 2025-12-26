رومانيا تعيد فتح تحقيق جنائي بتهريب أوكرانيا أسلحة عبر موانئها

أعادت السلطات الرومانية فتح تحقيق جنائي متعلق بتهريب شحنة أسلحة لم تصرح عنها في ، ولم تمنح لها التراخيص اللازمة من السلطات الرومانية.





وعلى إثر ذلك، فتح تحقيق جنائي آنذاك، لكنه أغلق في آذار 2025 بحجة أن "كانت مضطرة أخلاقيا لاتخاذ إجراءات استثنائية… لنقل بضائع ضرورية لها في سياق النزاع المسلح".



إلا أن قرار إعادة فتح التحقيق أشار إلى أنه "رغم أن الشحنة نقلت بناء على أوامر مباشرة من ، فإن الوثائق المرافقة للنقل تضمنت معلومات كاذبة عن طبيعة البضائع"، ما شكل تهديدا لأمن منطقة ، وعرض أمن رومانيا للخطر.



كما أشار الموقع إلى أن القيمة التقديرية للشحنة بلغت 2.9 مليون دولار أميركي.

