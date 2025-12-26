تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

تقرير أميركي يكشف: حرب بوتين في أوكرانيا تقتل أفقر سكان روسيا

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

|
Lebanon 24
26-12-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1460079-639023425502748945.jpeg
Doc-P-1460079-639023425502748945.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "The National Interest" الأميركي أن "الكرملين يعتمد على عناصر من المناطق الريفية لشن حربه الهجومية في أوكرانيا. وكشف تقرير صادر عن وسيلة إعلام روسية مستقلة أن الروس الذين يعيشون في المراكز الحضرية الكبيرة لا يساهمون إلا قليلاً في "العملية العسكرية الخاصة" التي يشنها الكرملين في أوكرانيا".

وبحسب الموقع، "نشرت وكالة الأنباء الروسية المستقلة "Proekt" مؤخراً نتائج دراسة واسعة النطاق حول الخسائر العسكرية الروسية في أوكرانيا، وخلصت الدراسة إلى أن أقل من 1% من المسؤولين الحكوميين الروس لديهم أقارب خدموا في أوكرانيا. كما كشفت الدراسة عن تفاوت في مساهمة القوات من المراكز الحضرية الكبرى مقارنة بالمناطق الريفية في روسيا. وخلصت وزارة الدفاع البريطانية في آخر تحديث استخباراتي لها بشأن الصراع الأوكراني أنه "على الرغم من أن روسيا قد تكبدت باستمرار معدلات خسائر عالية منذ شنها الغزو غير القانوني والشامل لأوكرانيا في عام 2022، بما في ذلك على الأرجح أكثر من 400 ألف قتيل وجريح في كل من عامي 2025 و2024، فإن الروس من أصول عرقية من المدن لا يزالون يساهمون بنسبة صغيرة بشكل غير متناسب من أفراد الخدمة والضحايا الناتجين مقارنة ببقية السكان".

وتابع الموقع، "في المجمل، تكبد الجيش الروسي ووحداته شبه العسكرية وقوات الانفصاليين الموالية لروسيا ما يقارب 1.2 مليون ضحية خلال أربع سنوات من القتال. وتشير تقديرات الاستخبارات الغربية إلى أن عدد القتلى في المعارك تجاوز 250 ألفاً، بينما بلغ عدد الجرحى الباقين. وللمقارنة، بلغ تعداد القوات الروسية الغازية في البداية حوالي 190 ألف جندي. وللحفاظ على هذا العدد من الخسائر، اضطرت وزارة الدفاع الروسية إلى أن تكون مبدعة، حيث قدمت مكافآت تسجيل كبيرة، وجندت المدانين مقابل منحهم الحرية، واعتمدت على المرتزقة الأجانب. ويهدف تجنب نشر سكان المراكز الحضرية الكبيرة إلى منع عدم الاستقرار السياسي".

وأضاف الموقع، "أضافت وزارة الدفاع البريطانية: "من خلال تركيز جهود التجنيد بشكل غير متناسب على المناطق الفقيرة، والتي غالباً ما يقطنها في الغالب أقليات عرقية، تستفيد أجهزة الدولة الروسية بشكل أفضل من الحوافز المالية، مع الحد أيضاً من التأثير على تلك الأجزاء الحضرية من السكان الروس التي تتمتع بقدر أكبر من النفوذ السياسي"."

وبحسب الموقع، "إن القيادة السياسية والعسكرية الروسية مستعدة لتحمل خسائر فادحة للغاية في أوكرانيا لتحقيق أهداف الغزو. وخلصت وزارة الدفاع البريطانية في تقييمها الاستخباراتي إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقيادة الروسية العليا مستعدون على الأرجح لتحمل معدلات الخسائر المرتفعة باستمرار طالما أن ذلك لا يؤثر سلباً على الدعم الشعبي أو دعم النخبة للحرب، ويمكن تعويض تلك الخسائر". وفي تصريحات أدلى بها مؤخراً لكبار المسؤولين الدفاعيين، أكد الزعيم الروسي التزامه بمواصلة الحرب ضد أوكرانيا حتى تتحقق أهداف الكرملين، إلا أن بوتين لم يوضح أهداف روسيا بدقة، إذ قد تتراوح هذه الأهداف بين إسقاط الحكومة الأوكرانية واستبدالها بدولة عميلة، وصولاً إلى تقديم تنازلات إقليمية في شرق وجنوب أوكرانيا".

وختم الموقع، "في مراحل مختلفة من الحرب، كانت كل هذه الأهداف من بين أهداف موسكو، ويبدو أن شهية الدب الروسي تتزايد، تبعاً لمدى نجاح القتال في ساحة المعركة".
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تقرير أميركي يكشف: أحد أكبر معاقل أوكرانيا قد يسقط في يد روسيا
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:11:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير بريطاني يكشف: روسيا مستعدة لمواصلة القتال في أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:11:02 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركيون أكثر ثراءً ماديًا.. فلماذا يشعرون بأنهم أفقر؟
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:11:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يوقع وثيقة تدعو لاتخاذ تدابير لضمان أن يكون 95 بالمئة من سكان أوكرانيا روسًا
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:11:02 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

وكالة الأنباء

فلاديمير بوتي

وزارة الدفاع

البريطانية

البريطاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:58 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:38 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:27 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:23 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:58 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:58 | 2025-12-26
Lebanon24
14:38 | 2025-12-26
Lebanon24
14:00 | 2025-12-26
Lebanon24
13:27 | 2025-12-26
Lebanon24
13:23 | 2025-12-26
Lebanon24
13:12 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24