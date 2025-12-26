تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية في الخليج بتهمة تهريب الوقود

Lebanon 24
26-12-2025 | 04:06
A-
A+
Doc-P-1460094-639023441226326073.jpg
Doc-P-1460094-639023441226326073.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الجمعة، بأن السلطات احتجزت ناقلة نفط أجنبية قرب جزيرة قشم في الخليج، بدعوى أنها كانت تحمل نحو 4 ملايين لتر من الوقود المهرب.

ولم تكشف السلطات عن اسم السفينة أو جنسيتها، لكنها أوضحت أن 16 من أفراد الطاقم الأجانب محتجزون بتهم جنائية. وذكر التلفزيون الرسمي أن العملية جرت يوم الأربعاء، فيما نشرت وسائل إعلام إيرانية مقاطع وصورًا قالت إنها تُظهر الناقلة المحتجزة.

يأتي هذا الاحتجاز بعد أيام من إعلان طهران عن ضبط ناقلة أخرى تحمل 6 ملايين لتر من الوقود المهرب في خليج عمان، دون الكشف عن هويتها أو جنسيتها.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود إيران للحد من تهريب الوقود على الصعيدين البري والبحري، في وقت تعد فيه أسعار الوقود في البلاد من الأقل عالميًا، نتيجة الدعم الحكومي الكبير والانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام إيراني: احتجاز ناقلة نفط أجنبية واعتقال طاقمها قرب سواحل هرمزغان
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: مصادرة ناقلة نفط أجنبية واعتقال طاقمها المكون من 18 فردا
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
على متنها 18 فردا.. إيران تصادر ناقلة أجنبية في خليج عمان
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام رسمية إيرانية: إيران تصادر ناقلة أجنبية تحمل ستة ملايين لتر من الديزل المهرب في خليج عمان
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

البري والبحري

خليج عمان

جزيرة قشم

الكشف عن

طهران

جزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:42 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:23 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:07 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:36 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:42 | 2025-12-26
Lebanon24
05:23 | 2025-12-26
Lebanon24
05:07 | 2025-12-26
Lebanon24
04:55 | 2025-12-26
Lebanon24
04:36 | 2025-12-26
Lebanon24
04:08 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24