إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية في الخليج بتهمة تهريب الوقود

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الجمعة، بأن السلطات احتجزت ناقلة نفط أجنبية قرب في ، بدعوى أنها كانت تحمل نحو 4 ملايين لتر من الوقود المهرب.



ولم تكشف السلطات عن اسم السفينة أو جنسيتها، لكنها أوضحت أن 16 من أفراد الطاقم الأجانب محتجزون بتهم جنائية. وذكر التلفزيون الرسمي أن العملية جرت يوم الأربعاء، فيما نشرت وسائل إعلام إيرانية مقاطع وصورًا قالت إنها تُظهر الناقلة المحتجزة.



يأتي هذا الاحتجاز بعد أيام من إعلان عن ضبط ناقلة أخرى تحمل 6 ملايين لتر من الوقود المهرب في ، دون هويتها أو جنسيتها.



وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود للحد من تهريب الوقود على الصعيدين ، في وقت تعد فيه أسعار الوقود في البلاد من الأقل عالميًا، نتيجة الدعم الحكومي الكبير والانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية.

