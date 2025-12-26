تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
-3
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
إقتصاد
إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية في الخليج بتهمة تهريب الوقود
Lebanon 24
26-12-2025
|
04:06
أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الجمعة، بأن السلطات احتجزت ناقلة نفط أجنبية قرب
جزيرة قشم
في
الخليج
، بدعوى أنها كانت تحمل نحو 4 ملايين لتر من الوقود المهرب.
ولم تكشف السلطات عن اسم السفينة أو جنسيتها، لكنها أوضحت أن 16 من أفراد الطاقم الأجانب محتجزون بتهم جنائية. وذكر التلفزيون الرسمي أن العملية جرت يوم الأربعاء، فيما نشرت وسائل إعلام إيرانية مقاطع وصورًا قالت إنها تُظهر الناقلة المحتجزة.
يأتي هذا الاحتجاز بعد أيام من إعلان
طهران
عن ضبط ناقلة أخرى تحمل 6 ملايين لتر من الوقود المهرب في
خليج عمان
، دون
الكشف عن
هويتها أو جنسيتها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود
إيران
للحد من تهريب الوقود على الصعيدين
البري والبحري
، في وقت تعد فيه أسعار الوقود في البلاد من الأقل عالميًا، نتيجة الدعم الحكومي الكبير والانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية.
