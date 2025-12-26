هل يلتقي ترامب وكيم مجددًا في 2026؟

رأى عدد من الخبراء أن فرص عقد قمة بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري كيم جونغ أون في باتت آخذة في الازدياد، وفق ما نقلته الكورية الجنوبية يونهاب.



ومن المقرر أن يزور الصين في نيسان المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهي زيارة يرجّح أن تُشكّل أرضية مناسبة لترتيب لقاء قمة محتمل، خصوصًا أن الطرفين سبق وأن أبديا استعدادًا للقاء.



غير أن الخبراء حذروا من أن موقف بيونغ يانغ الرافض التطرق إلى ملف نزع السلاح ، إضافة إلى تقاربها المتصاعد مع ، قد يشكّل عقبة أمام استئناف الحوار مع . وأشاروا كذلك إلى أن مسار الحرب في يُعدّ عاملًا مؤثرًا في حسابات كوريا الشمالية، التي تسعى إلى تعزيز دعم السياسي والاقتصادي عبر الاصطفاف إلى جانبها.



وكان آخر لقاء مباشر بين ترامب وكيم قد جرى في حزيران 2019 داخل قرية بانمونجوم في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.



من جانبه، رأى معهد استراتيجية الأمن القومي أن استئناف محادثات القمة الكورية الشمالية – الأميركية، إلى جانب انتخابات التجديد النصفي في ، قد يشكّل مفترق طرق حاسمًا لمستقبل الوضع الأمني في شبه الكورية. لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن أي قمة محتملة قد لا تفضي إلى نتائج ملموسة، في ظل إصرار بيونغ يانغ على برامجها النووية والصاروخية وقدرتها على فرض شروط مرتفعة مقابل أي تنازل.



وتعلّق سيول آمالًا على زيارة ترامب إلى الصين لتهيئة مناخ يسمح بإعادة فتح قنوات الحوار مع كوريا الشمالية، أملاً في دفع العملية السياسية نحو انفراجة ولو محدودة. (ارم نيوز)

Advertisement