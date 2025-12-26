تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رئيس وزراء السودان: أي هدنة لا تتزامن مع نزع السلاح ستقود لمزيد من التعقيد

Lebanon 24
26-12-2025 | 04:55
A-
A+
Doc-P-1460125-639023472231988163.jpg
Doc-P-1460125-639023472231988163.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر رئيس وزراء السودان كامل إدريس أن السماح بتقديم الحكومة مبادرة للسلام من داخل مجلس الأمن هو اعتراف بحكومة السودان وشرعيتها.

وأشار إلى أن كل الإفادات في مجلس الأمن أكدت على عدم وجود حكومة غد موازية، مضيفا ان أعضاء مجلس الأمن شددوا على رفض أي كيانات موازية.

ولفت إلى أن المجموعة الأفريقية بمجلس الأمن تدعم رؤية الحكومة للسلام، موضحاً أن بلاده أكدت في مجلس الأمن أنهم دعاة سلام وليسوا دعاة حرب.

وحول الدخول في هدنة، أكد إدريس أن أي هدنة لا تتزامن مع نزع السلاح ستقود لمزيد من التعقيد، لافتاً إلى أن الحوار السوداني السوداني لن يستثني أحداً.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء السودان: لا نقبل بوجود أي قوات أممية ولن تكون هناك أي رقابة مفروضة علينا
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر: من الضروري تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتوصل لهدنة إنسانية شاملة في السودان
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن وزيرة دولة في الإمارات لانا نسيبة: ملتزمون بتنفيذ هدنة إنسانية في السودان
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر للحدث: ندعو إلى هدنة إنسانية عاجلة في السودان ووقف النار فورا
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24

المجموعة الأفريقية

أعضاء مجلس الأمن

مجلس الأمن

الأفريقية

السودان

سوداني

بادر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:42 | 2025-12-26
Lebanon24
05:23 | 2025-12-26
Lebanon24
05:07 | 2025-12-26
Lebanon24
04:36 | 2025-12-26
Lebanon24
04:08 | 2025-12-26
Lebanon24
04:06 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24