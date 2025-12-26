تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
رئيس وزراء السودان: أي هدنة لا تتزامن مع نزع السلاح ستقود لمزيد من التعقيد
Lebanon 24
26-12-2025
|
04:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر رئيس وزراء
السودان
كامل إدريس أن السماح بتقديم الحكومة مبادرة للسلام من داخل
مجلس الأمن
هو اعتراف بحكومة السودان وشرعيتها.
وأشار إلى أن كل الإفادات في مجلس الأمن أكدت على عدم وجود حكومة غد موازية، مضيفا ان
أعضاء مجلس الأمن
شددوا على رفض أي كيانات موازية.
ولفت إلى أن
المجموعة الأفريقية
بمجلس الأمن تدعم رؤية الحكومة للسلام، موضحاً أن بلاده أكدت في مجلس الأمن أنهم دعاة سلام وليسوا دعاة حرب.
وحول الدخول في هدنة، أكد إدريس أن أي هدنة لا تتزامن مع نزع السلاح ستقود لمزيد من التعقيد، لافتاً إلى أن الحوار السوداني السوداني لن يستثني أحداً.
