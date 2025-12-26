رئيس وزراء السودان: أي هدنة لا تتزامن مع نزع السلاح ستقود لمزيد من التعقيد

اعتبر رئيس وزراء كامل إدريس أن السماح بتقديم الحكومة مبادرة للسلام من داخل هو اعتراف بحكومة السودان وشرعيتها.وأشار إلى أن كل الإفادات في مجلس الأمن أكدت على عدم وجود حكومة غد موازية، مضيفا ان شددوا على رفض أي كيانات موازية.ولفت إلى أن بمجلس الأمن تدعم رؤية الحكومة للسلام، موضحاً أن بلاده أكدت في مجلس الأمن أنهم دعاة سلام وليسوا دعاة حرب.وحول الدخول في هدنة، أكد إدريس أن أي هدنة لا تتزامن مع نزع السلاح ستقود لمزيد من التعقيد، لافتاً إلى أن الحوار السوداني السوداني لن يستثني أحداً.