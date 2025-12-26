خلال صلاة الجمعة.. تفجير داخل مسجد يهزّ حمص (صور وفيديو)

ارتقاء 5 أشخاص وإصابة 21 آخرين جراء انفجار إرهابي في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حمص، نُفِّذ باستخدام عبوات ناسفة زُرعت داخل المسجد، وذلك أثناء صلاة الجمعة . pic.twitter.com/uZAEku7geL
— مصطفى (@musrami2025) December 26, 2025
اللحظات الاولى من الانفجار داخل مسجد الإمام علي في مدينة حمص pic.twitter.com/R6VmJQVPSU
— lebanon 24 (@Lebanon24) December 26, 2025
