خلال صلاة الجمعة.. تفجير داخل مسجد يهزّ حمص (صور وفيديو)

ارتقاء 5 أشخاص وإصابة 21 آخرين جراء انفجار إرهابي في في حمص، نُفِّذ باستخدام عبوات ناسفة زُرعت داخل ، وذلك أثناء . pic.twitter.com/uZAEku7geL — مصطفى (@musrami2025) December 26, 2025

اللحظات الاولى من الانفجار داخل مسجد الإمام علي في pic.twitter.com/R6VmJQVPSU — 24 (@Lebanon24) December 26, 2025

وطوّقت قوى الأمن في حمص محيط موقع الانفجار ومنعت الاقتراب منه.وقالت "مديرية إعلام حمص" إن الانفجار ناجم عن "عبوة ناسفة" زُرعت داخل مسجد، مشيرة إلى عدم توافر معلومات حتى الآن عن الجهة المنفذة للهجوم، فيما أعلنت ارتفاع عدد القتلى إلى 6.بدورها، أعلنت "الداخلية " أنها باشرت جمع الأدلة لملاحقة منفذي انفجار حمص.