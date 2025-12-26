تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

اعتراف إسرائيلي بأرض الصومال.. إعلان مشترك وتوسيع علاقات فوري

Lebanon 24
26-12-2025 | 10:04
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، الاعتراف الرسمي لإسرائيل بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة.

ووقّع نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله إعلاناً مشتركاً متبادلاً.

وقال نتنياهو إن إسرائيل تعتزم توسيع علاقاتها فوراً مع جمهورية أرض الصومال عبر تعاون واسع في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.

وهنّأ نتنياهو رئيس أرض الصومال وقيادته، مشيداً بالتزامه تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، كما وجّه إليه دعوة لزيارة رسمية إلى إسرائيل.

بدوره، شكر الرئيس محمد عبد الله نتنياهو على "الإعلان"، وعبّر عن تقديره لجهوده في مكافحة الإرهاب وتعزيز السلام الإقليمي.

كما أعرب نتنياهو عن شكره لوزير الخارجية ساعر ورئيس الموساد دافيد بارنيع والموساد على دورهم في إنجاز هذا التطور، متمنياً لشعب أرض الصومال النجاح والازدهار والحرية.

وأرض الصومال منطقة انفصلت عن الصومال في أوائل التسعينيات وأعلنت استقلالها، إلا أن معظم الدول لا تعترف بها رسمياً. (سكاي نيوز)
