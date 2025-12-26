اعتراف إسرائيلي بأرض الصومال.. إعلان مشترك وتوسيع علاقات فوري

أعلن ، يوم الجمعة، الاعتراف الرسمي لإسرائيل بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة.



ووقّع ووزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس أرض الصومال محمد عبد الله إعلاناً مشتركاً متبادلاً.



وقال نتنياهو إن تعتزم توسيع علاقاتها فوراً مع أرض الصومال عبر تعاون واسع في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.



وهنّأ نتنياهو رئيس أرض الصومال وقيادته، مشيداً بالتزامه تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، كما وجّه إليه دعوة لزيارة رسمية إلى إسرائيل.



بدوره، شكر الرئيس محمد عبد الله نتنياهو على "الإعلان"، وعبّر عن تقديره لجهوده في وتعزيز السلام الإقليمي.



كما أعرب نتنياهو عن شكره لوزير الخارجية ساعر ورئيس الموساد دافيد بارنيع والموساد على دورهم في إنجاز هذا التطور، متمنياً لشعب أرض الصومال النجاح والازدهار والحرية.



وأرض الصومال منطقة انفصلت عن الصومال في أوائل التسعينيات وأعلنت استقلالها، إلا أن معظم الدول لا تعترف بها رسمياً. (سكاي نيوز)

Advertisement