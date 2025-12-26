"اليوم التالي" في غزة... مجلس سلام وحكومة تكنوقراط وقوة استقرار الشهر المقبل

نقلت القناة 12 عن مسؤولين في قولهم إن الرئيس الأميركي يسعى إلى تسريع وتيرة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ، مشيرين إلى أنّ الشهر المقبل قد يشهد الإعلان عن مجلس سلام وحكومة تكنوقراط وقوة استقرار في القطاع.



وأفادت القناة بأن فريق يزداد استياءً من خطوات بنيامين نتنياهو التي تُقوّض الاتفاق، متهمةً بالمماطلة في التنفيذ وخرقه أحيانًا. وقال مسؤول أميركي إن "تنفيذ الاتفاق صعب، لكن إسرائيل تجعله في بعض الأحيان أكثر صعوبة"، مضيفًا أنّ هناك شعورًا بتساهل ميداني في استخدام القوة.



في المقابل، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تباين في المواقف بين مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر من جهة، وموقف نتنياهو من جهة أخرى، حيال المرحلة الثانية من الاتفاق.



ويستمر التعثّر في الانتقال إلى المرحلة الثانية رغم مضيّ وقت على بدء تنفيذ الأولى، وسط مؤشرات على أنّ الجمود مرتبط بحسابات داخلية إسرائيلية وشروط مطروحة لاستكمال الاتفاق. وفي هذا السياق، أكدت في غزة أنّ الخروقات الإسرائيلية المتواصلة أسفرت عن استشهاد مئات منذ بدء سريان الاتفاق في تشرين الأول الماضي.



(الجزيرة)

