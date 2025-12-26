تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
"اليوم التالي" في غزة... مجلس سلام وحكومة تكنوقراط وقوة استقرار الشهر المقبل

Lebanon 24
26-12-2025 | 10:11
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى تسريع وتيرة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرين إلى أنّ الشهر المقبل قد يشهد الإعلان عن مجلس سلام وحكومة تكنوقراط وقوة استقرار في القطاع.

وأفادت القناة بأن فريق ترامب يزداد استياءً من خطوات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تُقوّض الاتفاق، متهمةً إسرائيل بالمماطلة في التنفيذ وخرقه أحيانًا. وقال مسؤول أميركي إن "تنفيذ الاتفاق صعب، لكن إسرائيل تجعله في بعض الأحيان أكثر صعوبة"، مضيفًا أنّ هناك شعورًا بتساهل ميداني في استخدام القوة.

في المقابل، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تباين في المواقف بين مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر من جهة، وموقف نتنياهو من جهة أخرى، حيال المرحلة الثانية من الاتفاق.

ويستمر التعثّر في الانتقال إلى المرحلة الثانية رغم مضيّ وقت على بدء تنفيذ الأولى، وسط مؤشرات على أنّ الجمود مرتبط بحسابات داخلية إسرائيلية وشروط مطروحة لاستكمال الاتفاق. وفي هذا السياق، أكدت وزارة الصحة في غزة أنّ الخروقات الإسرائيلية المتواصلة أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين منذ بدء سريان الاتفاق في تشرين الأول الماضي.

(الجزيرة)
