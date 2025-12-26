تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-2
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
عربي-دولي
توتر جوي شمال أوروبا بعد تحليق قاذفات روسية بعيدة المدى
Lebanon 24
26-12-2025
|
11:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
حلقت قاذفات استراتيجية روسية قادرة على حمل الأسلحة النووية، الخميس، فوق بحر النرويج شمال
بريطانيا
، واضطرت مقاتلات تابعة لحلف
الشمال
الأطلسي "
الناتو
" إلى مرافقتها في رحلتها.
وقالت
وزارة الدفاع الروسية
، الخميس، إن القاذفات الاستراتيجية من طراز "توـ95 إم إس" قامت برحلة فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس وبحر النرويج.
وأوضحت الوزارة في بيان: "نفذت قاذفات "توـ95 إم إس" بعيدة المدى للقوات الفضائية الروسية رحلة مجدولة في الأجواء فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس وبحر النرويج، واستمرت مدة الرحلة أكثر من سبع ساعات".
ووصفت
موسكو
هذه الرحلة بـ"الروتينية"، مؤكدة أنها تحرص على احترام القواعد الدولية المتعلقة باستخدام الأجواء فوق المياه الدولية في جميع رحلات الطائرات الفضائية التابعة لها.
وذكرت تقارير صحفية أن مقاتلات من طراز "إس يو-33" رافقت القاذفات الروسية في الرحلة.
وأوضحت
وزارة الدفاع
الروسية أنه في "مراحل معينة من مسار الرحلة رافقت القاذفات بعيدة المدى مقاتلات من دول أجنبية"، دون تسمية تلك الدول أو ذكر طراز الطائرات.
وقالت صحيفة "ذا صن"
البريطانية
، إن الرحلة الروسية "خطوة محسوبة لاستفزاز الغرب خلال فترة
عيد الميلاد
". (سكاي نيوز)
