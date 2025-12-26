توتر جوي شمال أوروبا بعد تحليق قاذفات روسية بعيدة المدى

حلقت قاذفات استراتيجية روسية قادرة على حمل الأسلحة النووية، الخميس، فوق بحر النرويج شمال ، واضطرت مقاتلات تابعة لحلف الأطلسي " " إلى مرافقتها في رحلتها.وقالت ، الخميس، إن القاذفات الاستراتيجية من طراز "توـ95 إم إس" قامت برحلة فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس وبحر النرويج.وأوضحت الوزارة في بيان: "نفذت قاذفات "توـ95 إم إس" بعيدة المدى للقوات الفضائية الروسية رحلة مجدولة في الأجواء فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس وبحر النرويج، واستمرت مدة الرحلة أكثر من سبع ساعات".ووصفت هذه الرحلة بـ"الروتينية"، مؤكدة أنها تحرص على احترام القواعد الدولية المتعلقة باستخدام الأجواء فوق المياه الدولية في جميع رحلات الطائرات الفضائية التابعة لها.وذكرت تقارير صحفية أن مقاتلات من طراز "إس يو-33" رافقت القاذفات الروسية في الرحلة.وأوضحت الروسية أنه في "مراحل معينة من مسار الرحلة رافقت القاذفات بعيدة المدى مقاتلات من دول أجنبية"، دون تسمية تلك الدول أو ذكر طراز الطائرات.وقالت صحيفة "ذا صن" ، إن الرحلة الروسية "خطوة محسوبة لاستفزاز الغرب خلال فترة ". (سكاي نيوز)