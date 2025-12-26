تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

توتر جوي شمال أوروبا بعد تحليق قاذفات روسية بعيدة المدى

Lebanon 24
26-12-2025 | 11:12
A-
A+
Doc-P-1460249-639023698136600849.png
Doc-P-1460249-639023698136600849.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حلقت قاذفات استراتيجية روسية قادرة على حمل الأسلحة النووية، الخميس، فوق بحر النرويج شمال بريطانيا، واضطرت مقاتلات تابعة لحلف الشمال الأطلسي "الناتو" إلى مرافقتها في رحلتها.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إن القاذفات الاستراتيجية من طراز "توـ95 إم إس" قامت برحلة فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس وبحر النرويج.

وأوضحت الوزارة في بيان: "نفذت قاذفات "توـ95 إم إس" بعيدة المدى للقوات الفضائية الروسية رحلة مجدولة في الأجواء فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس وبحر النرويج، واستمرت مدة الرحلة أكثر من سبع ساعات".

ووصفت موسكو هذه الرحلة بـ"الروتينية"، مؤكدة أنها تحرص على احترام القواعد الدولية المتعلقة باستخدام الأجواء فوق المياه الدولية في جميع رحلات الطائرات الفضائية التابعة لها.

وذكرت تقارير صحفية أن مقاتلات من طراز "إس يو-33" رافقت القاذفات الروسية في الرحلة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه في "مراحل معينة من مسار الرحلة رافقت القاذفات بعيدة المدى مقاتلات من دول أجنبية"، دون تسمية تلك الدول أو ذكر طراز الطائرات.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن الرحلة الروسية "خطوة محسوبة لاستفزاز الغرب خلال فترة عيد الميلاد". (سكاي نيوز)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاذفات روسية نووية حلّقت فوق بحريّ النروج وبارنتس
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
استمر ثماني ساعات.. تحليق قاذفات روسية وصينية قرب اليابان
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام رسمية: زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صواريخ بعيدة المدى
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: سنطلب من واشنطن أسلحة بعيدة المدى إذا رفضت روسيا جهود السلام
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع

عيد الميلاد

البريطانية

سكاي نيوز

البريطاني

بريطانيا

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:58 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:38 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:27 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:23 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:58 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:58 | 2025-12-26
Lebanon24
14:38 | 2025-12-26
Lebanon24
14:00 | 2025-12-26
Lebanon24
13:27 | 2025-12-26
Lebanon24
13:23 | 2025-12-26
Lebanon24
13:12 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24