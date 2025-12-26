دمشق تتوعد بملاحقة منفذي هجوم حمص

قال السوري أنس خطاب إن "يد العدالة ستطال الجهة المنفذة لهجوم حمص أيا كانت".

وكد أن "الهجمات على دور العبادة هدفها زعزعة الأمن والاستقرار".

وأشار الى "أن استهداف دور العبادة عمل جبان يهدف لضرب النسيج الوطني". (العربية)

