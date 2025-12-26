طعن 3 نساء في محطات مترو باريس والشرطة تفتح تحقيقاً عاجلاً

أعلنت إصابة 3 نساء بجروح في عمليات طعن داخل مترو ، حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".



وذكرت وسائل إعلام محلية أن النساء تعرضن للطعن في محطات الفنون والحرف، والجمهورية، والأوبرا.



وأشارت إلى أن المهاجم ما زال هارباً؛ وأن السلطات فتحت تحقيقاً بالتعاون مع في باريس (RATP).



ونقلت "فرانس برس" عن الهيئة أن الهجمات في قلب باريس، "بين الساعة 4:15 و4:45 مساءً"، وأضافت أن "المهاجم تمكن من الفرار بعد تنفيذ الجريمة".



ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر في الشرطة أن الضحية الأولى أصيبت بجرح سطحي في ساقها، بينما أصيبت الثانية بجرح طفيف في ظهرها. وأكد المصدر نفسه أيضاً أن المشتبه به فرّ بعد ذلك على طول الخط 8، حيث أصيبت امرأة ثالثة بجروح طفيفة أيضاً في محطة " ".

