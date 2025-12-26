تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أوكرانيا تبحث عن تنازلات إقليمية في خطة ترامب.. واستفتاء شعبي كخيار أخير

Lebanon 24
26-12-2025 | 14:38
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن استعداده لطرح خطة الرئيس الأمريكي بشأن إطار عمل لإنهاء الحرب مع روسيا للاستفتاء الشعبي، إذا وافقت موسكو على وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا على الأقل. 

وقال زيلينسكي، في تصريحات لموقع "أكسيوس"، اليوم الجمعة، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إطار عمل لإنهاء الحرب خلال لقائهما يوم الأحد.

وعلى الرغم من تأكيد زيلينسكي إحراز تقدم كبير، إلا أن خطة ترامب لا تزال تتطلب تنازلات إقليمية مؤلمة من أوكرانيا في الشرق. 

ولا يزال زيلينسكي يأمل في تحسين هذه الشروط، وقال إنه سيحتاج إلى الحصول على موافقة الشعب الأوكراني إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى موقف "قوي" بشأن الأراضي.

ويرى الجانب الأمريكي أن استعداد زيلينسكي لإجراء استفتاء شعبي وعدم استبعاده للتنازلات الإقليمية يُعد خطوة هامة إلى الأمام.

لكن، كما أكد زيلينسكي، فإن إجراء استفتاء كهذا سيُسبب تعقيدات سياسية ولوجستية وأمنية كبيرة.

لهذا السبب، يعتقد الرئيس الأوكراني أن وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا لترتيب وإجراء التصويت "هو الحد الأدنى". 

وصرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى لموقع أكسيوس بأن الروس يتفهمون ضرورة وقف إطلاق النار إذا دعا زيلينسكي إلى استفتاء، لكنهم يرغبون في جدول زمني أقصر.

وفي ما يتعلق بمسألة الضمانات الأمنية الحاسمة، قال زيلينسكي: "أعتقد أننا جاهزون بهذه الوثائق"، على الرغم من وجود بعض "الأمور الفنية" التي تحتاج إلى مزيد من النقاش.

ومن هذه الأمور مدة الاتفاقية. فقد اقترحت الولايات المتحدة اتفاقية مدتها 15 عامًا قابلة للتجديد. وقال زيلينسكي: "أعتقد أننا نحتاج إلى أكثر من 15 عامًا"، مضيفًا أنه سيعتبر موافقة ترامب على ذلك خلال اجتماعهما "نجاحًا كبيرًا".

وفي سياق متصل، قال زيلينسكي إنه لا يزال يرغب في التفاوض على موقف أفضل بشأن الأراضي. لكن إذا تطلّب الأمر قرارًا "صعبًا للغاية" بشأن هذه المسألة، فهو يعتقد أن أفضل سبيل للمضي قدمًا هو طرح الخطة كاملةً، المكونة من 20 بندًا، على استفتاء شعبي.

وشبّه هذا الاستفتاء باستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في المملكة المتحدة، حيث خاض الناس حملات انتخابية مكثفة من كلا الجانبين حول قضية بالغة التعقيد، إلا أنه جرى في إطار زمني أضيق بكثير وفي بلد مزقته الحرب.

وقال زيلينسكي إنه إذا لم يشارك الناس في التصويت بسبب المخاوف الأمنية، فقد تبدو النتيجة غير شرعية.

وأضاف: "من الأفضل عدم إجراء استفتاء على الإطلاق من إجرائه دون أن تتاح للناس فرصة المشاركة والتصويت". (ارم نيوز)

