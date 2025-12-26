الجيش السوري يسقط مسيّرات لقسد قرب سد تشرين

أعلنت وكالة الانباء " " أن "قوات الجيش العربي السوري اسقطت مسيّرات معادية أطلقتها قسد في اتجاه مواقع الجيش في سد تشرين، في ريف حلب الشرقي، في خرق جديد لاتفاق العاشر من آذار".

Advertisement